FATİH\'te Polis Aracı Motosiklete Çarptı

FATİH'te polis aracı, park halindeki motosiklete çarptı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan 2'si polis 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 18 Temmuz saat 14.20 sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı park halindeki motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ise kaldırımda bulunan yabancı uyruklu Cemal El Kasım'a (32) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen polis memurları H.T. ile S.B. ve kaldırımda duran yaya Cemal El Kasım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.