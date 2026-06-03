Olay, dün akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi Şehit Pilot Mahmut Nedim Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri poşetin içinde bulunan bıçağını çıkartıp tartıştığı kişinin üzerine doğru koştu. Yaşanan bıçaklı kavga sırasında çevredeki kişiler panikle kaçarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih’te yabancılar arasında bıçaklı kavga - Son Dakika
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