Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin mutlak butlan butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesinin yankıları sürerken, bir dönem Kılıçdaroğlu'na yakın olan ünlü sanatçı Onur Akın'dan yeni açıklama geldi.
Geçtiğimiz hafta, "Meşru başkan Özgür Özel’dir. Sonuna kadar yanındayım." diyerek Özgür Özel'e desteğini açıklayan Akın bir kez daha Kılıçdaroğlu'na resti çekti.
Geçmişte, "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapacak kadar Kılıçdaroğlu destekçisi olan Onur Akın, artık eserlerinin izinsiz kullanılmasını istemedi. Akın, "Şarkılarımı kullanmayın, aksi halde yasal yollara başvuracağım" diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Son Dakika › Onur Akın › Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın - Son Dakika
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