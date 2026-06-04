DFC üst yöneticisi Black'in Epstein bağlantısı deşifre oldu - Son Dakika
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DFC üst yöneticisi Black'in Epstein bağlantısı deşifre oldu

04.06.2026 11:51
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ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) Üst Yöneticisi Ben Black'in, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile bağlantıları, incelenen e-postalar sonucu gün yüzüne çıktı. Black ve ailesinin, Epstein'in paravan şirketi aracılığıyla yatırım yaptığı ve 2012'den itibaren ilişkilerini sürdürdüğü belirtiliyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) Üst Yöneticisi Ben Black'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısının detayları ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde Epstein'e ait 5 binin üzerinde e-posta incelenerek DFC Üst Yöneticisi Black ile ilişkileri ortaya konuldu.

Black'in, 2011'de Epstein ile aynı şirkete yatırım yaptığı ve bunun ardından geçen birkaç yılda ikilinin ilişkilerini sürdürdüğü belirtildi.

Ben Black ve bazı aile üyelerinin 2011'de Epstein'in paravan şirketi aracılığıyla yüzde 6 hisseye sahip olduğu dizel emisyon kontrol şirketi Environmental Solutions Worldwide'a (ESWW) yatırım yaptıkları, Black ile kardeşi Joshua Black'in aynı yıl şirkete direktör olduğu kaydedildi.

Babaları Leon Black'in de bir yıl öncesinde Epstein'e, söz konusu gruba yatırım yapması konusunda tavsiye verdiği biliniyor, kardeşlerin Epstein'in şirketteki hissesinden haberdar olup olmadığı konusu ise net değil.

İlişkiler, 2012'ye uzanıyor

Habere göre Ben Black'in Epstein ile ilişkisi, babasının davetlisi olarak görüşmelerinin planlandığı 2012'ye kadar uzanıyor.

Bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmezken bir yıl sonra ise Epstein'in e-postalarında Ben Black ve kız arkadaşıyla Google'ın genel merkezine ziyaret planladıkları ifadesi yer alıyor.

E-postalarda, 2013'e gelindiğinde Epstein'in, Black'in iletişim bilgilerini edindiği ve 30'uncu doğum günü için düzenlenen partiye katıldığı iddiaları göze çarpıyor.

Öte yandan Ben Black'in avukatları ise ne Google merkezine ziyaretin gerçekleştiğini ne de Epstein'in partiye katıldığını savunarak, "Epstein'in, önemini artırmak amacıyla abartmaya, yalan söylemeye ve gerçekleri süslemeye meyilli olduğu çok iyi bilinmektedir." açıklamasında bulundu.

E-postalarda ayrıca, Epstein'in, 11,5 milyon dolarlık ev satın alması için Black'e finansal tavsiye verdiği iddiası yer alıyor.

Ben Black'in babası yatırımcı Leon Black'in adı da Epstein dosyalarında geçmiş, Epstein ile finansal ilişki içinde olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ???Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DFC üst yöneticisi Black'in Epstein bağlantısı deşifre oldu - Son Dakika

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