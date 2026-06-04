Acun Ilıcalı\'nın canını sıkacak haber: Premier Lig\'de kalmak için...

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in transfer talebi, kulübün sahibi Acun Ilıcalı'yı zor bir karar süreciyle karşı karşıya bırakabilir. Premier Lig'de kalıcı olabilmek için kadroya 12 ila 15 yeni oyuncu gerektiğini söyleyen Jakirovic, yönetimden kapsamlı bir transfer operasyonu beklediğini açıkça ortaya koydu.

DEV MALİYET KAPIDA

Premier Lig'in yüksek rekabet seviyesi nedeniyle yapılacak transferlerin kulübe ciddi bir mali yük getirmesi bekleniyor. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, teknik direktörün talep ettiği geniş çaplı kadro yapılanması için nasıl bir bütçe ayıracağı merak konusu oldu.

GÖZLER ACUN ILICALI'NIN VERECEĞİ KARARDA

Takımı Premier Lig'de tutmayı hedefleyen Hull City'de gözler şimdi Acun Ilıcalı yönetimine çevrildi. Jakirovic'in istediği sayıda transferin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yoğun transfer dönemlerinden biri yaşanabilir.