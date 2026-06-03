Kuşadası\'nda Tülüşah Çiçeği Açtı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde nesli yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' çiçek açtı. 'Tülüşah'ı koparmanın cezası ise 699 bin 245 lira. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nın sembolü haline gelen Tülüşahların ve yaşam alanlarını mutlaka korumalıyız" dedi.

Adını, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın da yer aldığı Samson Dağları'nın antik isminden alan Kuşadası'na özgü endemik bitki 'Tülüşah' (Aydın Gaşağı), bu yıl ilk olarak Soğucak Mahallesi'nde yetiştiği alanlarda açtı. Sitelerin arasında kalan bitkilerin zarar görmemesi için ilgili kurumlar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne (DKMP) bilgi verildi. 'Tülüşah'ı koparmanın cezasının bu yıl 699 bin 245 lira olduğu belirtildi.

TÜLÜŞAH SERGİSİ AÇILIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "IUCN'in Tehlike Kategorisi'nde 'CR' (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşah, yoğun olarak görüldüğü Yaylaköy'den başlayarak, denize doğru uzanan Soğucak eteklerine kadar yayılım gösteriyor. Bu bölgelerde iklim şartları nedeniyle henüz çiçeklerini açmadıkları görülüyor, sıcakların artmasıyla birlikte kısa zamanda tüm güzelliklerini sergileyeceklerini tahmin ediyoruz. Daha az bireylerin olduğu Davutlar yolu, İkiçeşmelik, Taşocağı yolu ve Güvercinada'da da bulunuyor. Kuşadası'nın sembolü haline gelen Tülüşahların ve yaşam alanlarını mutlaka korumalıyız. Ayrıca perşembe günü Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nün organizasyonunda, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde saat 14.30'da Tülüşah Sergisi'nin açılışını yapacağız. Kuşadası'nın eşsiz doğal miraslarından biri olan Tülüşah'ı daha yakından tanımak isteyenleri serginin açılışına bekliyoruz" dedi.