Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek

04.06.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk futbolsever, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın grup maçlarını ücretsiz izleyememe tehlikesiyle karşı karşıya. Mevcut yayın planına göre Türkiye'nin üç grup maçı da şifreli platformda yayınlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Almanya'daki milyonlarca Türk futbolseveri yakından ilgilendiren bir yayın krizi gündeme geldi. Mevcut yayın planlamasına göre A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki maçları Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF ekranlarında yer almayacak.

TÜRKİYE MAÇLARI ŞİFRELİ KANALA KALDI

2026 Dünya Kupası'nda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF bu maçların 60'ını yayınlayacak. Kalan 44 mücadele ise ücretli yayın platformu MagentaTV ekranlarından izlenebilecek.

Şu ana kadar açıklanan planlamaya göre Türkiye'nin Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağı grup maçları kamu yayıncılarının programında bulunmuyor.

Milyonlarca Türk futbolsever, A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek

MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım, D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran 2026'da Avustralya ile Vancouver'da karşılaşacak. Ay-yıldızlılar ikinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a karşı Santa Clara'da oynayacak. Grup aşamasındaki son mücadele ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ev sahibi ABD karşısında olacak.

GURBETÇİLERDEN TEPKİ

Karar, Almanya'da yaşayan Türk toplumu arasında tepkiyle karşılandı. Yaklaşık 4 milyon Türk kökenlinin yaşadığı ülkede, Türkiye maçlarının ücretsiz yayın kapsamına alınmaması eleştirilerin odağı haline geldi.

Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek

Bazı kesimler, Almanya'nın en büyük göçmen topluluğunu oluşturan Türklerin bu karardan olumsuz etkilendiğini savunurken, sosyal medya platformlarında da yoğun eleştiriler yapıldı.

TRT DETAYI DA KAFA KARIŞTIRIYOR

Yayın hakları nedeniyle TRT'nin Avrupa yayınlarında coğrafi kısıtlama uygulaması ihtimali de tartışılıyor. Böyle bir durumda Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının Türkiye maçlarına erişimde sorun yaşayabileceği belirtiliyor.

Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA DA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında da Türkiye'nin bazı karşılaşmalarının yayın tercihleri ve yayın saatleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Benzer bir durumun Dünya Kupası öncesinde yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

GÖZLER YAYINCILARDA

ARD ve ZDF'nin Dünya Kupası boyunca yayınlayacağı maçların nihai listesini henüz açıklamamış olması, planın değişebileceği ihtimalini gündemde tutuyor. Artan tepkiler sonrası Alman yayıncıların Türkiye'nin bazı maçlarını ücretsiz yayın kapsamına alıp almayacağı merakla bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Almanya, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Gurbetcişerin aklında bile yoksunuz hiç merak etmeyin. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK Ahmet Duran CELIK:
    gel de Selcuk sportsss arama. adam kamu hizmeti yapıyor du 0 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Açtık kollarımızı. Türkiye'ye bekliyoruz gurbetçilerimizi dünya kupası boyunca. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
Beşiktaş’tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor’a imza attı Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
İştah kabartan ayrılık Dusan Vlahovic Juventus’a veda ediyor İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

14:07
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
13:58
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için...
Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
13:47
Saran kanadından hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz
Saran kanadından hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:54
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
“Dur“ ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi
"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:24
Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti
10:10
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:12:48. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.