Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor - Son Dakika
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Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

04.06.2026 11:51
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Belgesel çekimi sırasında eşinden telefon alan Fatih Tekke, "Bir dakika, hanım arıyor. O önemli" diyerek konuşmasına ara verdi. Deneyimli teknik adamın samimi tavrı dikkat çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, belgesel çekimi sırasında gelen telefonla yüzleri gülümsetti. Tekke'nin eşinden gelen aramaya verdiği yanıt dikkat çekti.

FATİH TEKKE'DEN GÜLÜMSETEN "HANIM" ÇIKIŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, belgesel çekimi sırasında yaşanan bir anla gündem oldu. Çekimler devam ederken telefonunun çalması üzerine konuşmasına ara veren deneyimli teknik adamın sözleri dikkat çekti.

<a class='keyword-sd' href='/belgesel/' title='Belgesel'>Belgesel</a> çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

"BİR DAKİKA, HANIM ARIYOR"

Telefonuna gelen aramayı fark eden Fatih Tekke, çevresindekilere dönerek, "Bir dakika, hanım arıyor. O önemli" ifadelerini kullandı. Tekke'nin doğal ve samimi tavrı kısa sürede ilgi çekti. Tecrübeli çalıştırıcının eşinden gelen aramayı önceliklendirmesi, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Belgesel çekimleri sırasında kaydedilen bu anlar, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Fatih Tekke'nin ailesine verdiği önemi gösteren sözleri beğeni topladı.

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Son Dakika Spor Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor - Son Dakika

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