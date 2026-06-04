TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak - Son Dakika
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TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak

04.06.2026 11:38
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı kampanyada fiyatlar 2,1 milyon TL'den, taksitler ise 18 bin TL'den başlayacak. Başvurular 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasını açıkladı. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Kurum, ilk kez duyurduklarını belirttiği proje kapsamında 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağını söyledi.

AMAÇ KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRMEK

Bakan Kurum, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak.

Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2,1 milyondan, başlayan 18 bin lira, taksitli seçeneklerimiz var.” dedi.

"KONUTLARIN ÇOĞU BİTTİ"

Kurum, "Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2,1 milyondan, başlayan 18 bin lira, taksitli seçeneklerimiz var.

"3 AYRI SEÇENEĞİMİZ OLACAK"

3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse aslında, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani vatandaş 1-1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi buradan Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor.” ifadelerini kullandı.

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak

64 İLİ KAPSAYACAK

Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

En fazla konut sırasıyla Bursa 2190, Ankara 2062, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073 ve Malatya’da 1000 konut satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon liradan başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin liradan başlayacak.

3 ALTERNATİF SUNULACAK

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek.

İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

SATIŞ TARİHLERİ

Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.

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Son Dakika Güncel TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Shirin Atmaca Shirin Atmaca:
    benim evim var diye oğlum 20 yaşında o da baş vuramıyor nasıl olcak 1 1 Yanıtla
  • Shirin Atmaca Shirin Atmaca:
    hüseyın sende ev cok ondan o kadar hareretli konuşuyon hanı komşu dıyorsun ya komşuna bı evi bı seneliğıne bedava kıraya ver gorelim 0 0 Yanıtla
  • Shirin Atmaca Shirin Atmaca:
    huseyın sende ev cok ondan 0 0 Yanıtla
  • Shirin Atmaca Shirin Atmaca:
    hüseyın sen kimsin 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Çelik Hüseyin Çelik:
    sen oğlumun evi yok diye düşünüyosunya…….. hiç evi olmayanı niye düşünmüyosun demekki sizin gibi .. insanlar komşum açken rahat uyuyabilenlerdensiniz nokta… 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak - Son Dakika
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