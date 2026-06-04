Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi'ndeki tatili kana bulandı. Çiftin korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan 37 yaşındaki Can Polat, konakladıkları otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın faili olan 23 yaşındaki saldırgan kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanırken, cinayetin ardında yer alan "çete" detayı dikkat çekti.

PUSUYA YATMIŞ

Olay, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Tatillerini noktalayıp otelden ayrılmaya hazırlanan Polat ailesinin eşyalarını araca yüklemek üzere dışarı çıkan 4 çocuk babası Can Polat, kurşunların hedefi oldu. Görgü tanıkları ve otel işletmecilerinin ifadelerine göre, saldırgan sabah 09.00'dan itibaren sokakta bekleyerek ailenin dışarı çıkmasını gözledi.

Saldırı anına şahit olan otel işletmecisi Serhat Yılmazel, o anları şu sözlerle aktardı:

"Kamera kayıtlarından da izlediğimiz üzere şahıs geliyor ve ateş etmeye çalışıyor ancak silah sanırım ilk başta tutukluk yapıyor. Can Polat Bey ona bakarken şahıs tekrardan gelip 2-3 el ateş ediyor. Doğrudan Can Bey'i hedef aldı."

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vurulduktan sonra kanlar içinde otele sığınan Polat'a ilk müdahale oteldekiler tarafından yapıldı ancak talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI YAKALANDI

Olayın hemen ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı. İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, "Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

TALİMAT DALTONLAR'DAN

Soruşturma derinleştikçe cinayetin perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre; gözaltına alınan zanlı, eylem talimatını kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünden aldığını itiraf etti.

KONUMLARINI DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMLARINDAN ÖĞRENMİŞLER

İddiaya göre zanlı, asıl hedefin Engin Polat olduğunu ancak Polat'ın bulunduğu ortamların aşırı güvenlikli olması nedeniyle ona ulaşamadığını, bu sebeple talimat doğrultusunda ailenin bir yakınına yöneldiğini belirtti. Ayrıca, çetenin ailenin yerini Dilan Polat'ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarından tespit ettiği, Engin Polat'ın da ilk ifadesinde uzun süredir bu örgüt tarafından tehdit edildiklerini doğruladığı öne sürüldü.

DİLAN POLAT'IN YAYIN AÇMASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Dilan Polat vurulma anından hemen sonra yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Dilan Polat, “Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” ifadelerini kullandı. Dilan Polat paylaştığı videoyu, bir süre sonra kaldırdı.