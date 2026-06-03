Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

03.06.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde, sarı-kırmızılıların forvet transferindeki ilk hedefinin Jhon Duran olacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Arjantinli yıldızın ayrılması halinde sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk ismin Jhon Duran olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'DA ICARDI BELİRSİZLİĞİ

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin transfer çalışmalarını, takımdan ayrılacak ve kalacak oyuncuların durumuna göre şekillendirdiği belirtildi.

Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

ICARDI GİDERSE HEDEF JHON DURAN

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Arjantinli golcünün kendisine sunulan yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde sezon sonunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Bu ihtimale karşı hazırlık yapan sarı-kırmızılıların, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı ilk aday olarak belirlediği öne sürüldü.

Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun menajerinin mayıs ayının ortalarında İstanbul'a gelerek transfer görüşmeleri yaptığı belirtildi. Jhon Duran'ın da Galatasaray ile masaya oturmadan önce Mauro Icardi'nin sözleşme görüşmelerinin sonucunu beklediği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Sezonun ikinci bölümünde kiralık olarak Zenit'e transfer olan Kolombiyalı santrfor ise Rus ekibinde 9 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.

Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı
Ankara bu iddiayı konuşuyor: Ayhan Bilgen, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olacak Ankara bu iddiayı konuşuyor: Ayhan Bilgen, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacak
Selahattin Demirtaş’ın son hali Selahattin Demirtaş'ın son hali
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

11:16
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek’e de söyledi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:46
Alexander Sörloth’u duyurdular Fener taraftarı şokta
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
08:59
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun MYK’sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
08:55
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:48:19. #7.12#
SON DAKİKA: Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.