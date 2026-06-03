Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelin restoranında çıkan yangın faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, Yeni Delhi'de bulunan 5 katlı bir otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 09.00 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otelin diğer bölümlerine de yayıldı.
Yetkililer, yangın sırasında otelde yaklaşık 40 kişinin bulunduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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