Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi

Hindistan\'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi
03.06.2026 11:09  Güncelleme: 11:10
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 5 katlı bir otelin bodrum katındaki restoranda çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Yangın sırasında otelde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu belirtilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelin restoranında çıkan yangın faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 21 kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN RESTORANDA ÇIKTI

Yangın, Yeni Delhi'de bulunan 5 katlı bir otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 09.00 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otelin diğer bölümlerine de yayıldı.

21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer, yangın sırasında otelde yaklaşık 40 kişinin bulunduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yeni Delhi, Hindistan, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika

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