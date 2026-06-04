Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir - Son Dakika
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Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli\'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir\'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
04.06.2026 07:44
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan sürecin krizi derinleştirdiğini savundu. Özgür Özel'in CHP içinde fiili bir liderlik oluşturmaya çalıştığını öne süren Bahçeli, Anıtkabir ve TBMM yürüyüşlerini eleştirerek, "Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir" dedi. Özel'in siyasi tavrını "ergen devrimciliği" olarak nitelendiren Bahçeli, sokak çağrılarını da tehlikeli bulduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkgün Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek'e konuşan Bahçeli, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Özgür Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeden attığı adımların partideki krizi daha da büyüttüğünü savundu.

CHP'de yaşananların yalnızca parti içi bir mesele olmadığını belirten Bahçeli, sürecin Türkiye'nin demokratik kültürü, siyasal kurumları ve toplumsal huzuru üzerinde etkiler doğurabilecek boyuta ulaştığını söyledi.

"CHP'DE PARALEL BİR MERKEZ OLUŞTURULDU"

Özgür Özel'in fiili bir müdahaleyle TBMM Grup Başkanlığı'na geçtiğini ve CHP içinde yeni bir güç merkezi oluşturduğunu ileri süren Bahçeli, "Sayın Özel, kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin fiili lideri pozisyonunu almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'de ortaya çıkan ikili yapının temsil krizine dönüştüğünü ifade eden Bahçeli, Kurban Bayramı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafından ayrı bayramlaşma programları düzenlenmesini ve Meclis Grup Toplantısı'nın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında gerçekleştirilmesini buna örnek gösterdi.

"PARTİ İÇİ KAVGAYI TOPLUMSAL MUHALEFETE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Bahçeli, Özgür Özel'in CHP içindeki tartışmaları iktidar karşıtlığı üzerinden daha geniş bir toplumsal muhalefet hareketine dönüştürmeye çalıştığını öne sürdü.

CHP'de sertleşen liderlik mücadelesinin mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirebileceğini savunan Bahçeli, tarafların birbirlerini siyasi rakip olarak değil, meşruiyet sorunu üzerinden değerlendirmesinin siyasi dili sertleştirdiğini belirtti.

"TOPLUMSAL UZLAŞMAYA ZARAR VERİYOR"

Sosyal ve geleneksel medya üzerinden yürüyen tartışmaların toplumsal uzlaşma zeminini daralttığını ifade eden Bahçeli, yaşananların CHP'nin kurumsal kimliğine de zarar verdiğini söyledi.

Siyasetin hukuk ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, hukuken sakat olduğu tespit edilen işlemlerde mağdurun korunmasının hukuk güvenliğinin temel ilkelerinden biri olduğunu kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ GÖLGEDE KALABİLİR"

Bahçeli, CHP'deki gerilimin Türkiye'nin geniş mutabakat gerektiren meselelerini de etkileyebileceğini belirterek özellikle "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkat çekti.

Kamuoyunun enerjisinin reform ve terörle mücadele gündemi yerine CHP içindeki tartışmalara yöneldiğini söyleyen Bahçeli, bunun milli meselelerde ortak zemin oluşturulmasını zorlaştırabileceğini ifade etti.

ANITKABİR VE MECLİS YÜRÜYÜŞLERİNE ELEŞTİRİ

Özgür Özel'in Anıtkabir ve TBMM yürüyüşlerini de değerlendiren Bahçeli, bu iki kurumun Türk milletinin birlik ve beraberliğini temsil eden milli hafıza mekanları olduğunu söyledi.

Bu alanların siyasi çekişmelerin parçası haline getirilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, söz konusu yürüyüşlerin Türk siyasetindeki gerilimli fay hatlarını tetiklediğini ileri sürdü.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINI SAHİPLENME ÇABASI"

Bahçeli, Özgür Özel'in Anıtkabir'de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okutmasını da eleştirdi. Bu adımın, Özel'in kendisini demokrasinin, hukuk devletinin ve Atatürk mirasının tek temsilcisi gibi göstermeye yönelik bir çabanın parçası olduğunu savunan Bahçeli, bunun toplumda ayrışmayı derinleştirebileceğini söyledi.

"NE ANITKABİR'İN BEKÇİSİ OLABİLİR NE DE GENÇLİĞİN LİDERİ"

Özgür Özel'in kullandığı siyasi dili sert sözlerle eleştiren Bahçeli, CHP'de ortaya atılan yolsuzluk, rüşvet ve etik tartışmalarına karşı güçlü bir tavır alınmadığını öne sürdü. Bahçeli, "Partisine yönelik iddiaların üzerine gitmek yerine üstünü örtmeyi tercih eden birisi Atatürk'ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz" ifadelerini kullandı.

"ERGEN DEVRİMCİLİĞİ YAPIYOR"

Özgür Özel'in siyasi tavrını "ergen devrimciliği" olarak nitelendiren Bahçeli, bu yaklaşımın devlet geleneğiyle ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını savundu.

KILIÇDAROĞLU TARTIŞMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı çevreler tarafından iktidarın CHP'ye yönelik operasyonunun parçası gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Bahçeli, bunun parti içinde farklı düşünen isimlere gözdağı verme amacı taşıdığını ileri sürdü.

Bahçeli, "Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi veya hain ilan etmek sorunlu bir siyaset anlayışıdır" dedi.

"FİZİKİ MÜCADELE" ÇIKIŞINA TEPKİ

Bahçeli, Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında kullandığı "Canımızı ortaya koymaya, fiziki mücadeleye var mısınız?" sözlerini de eleştirdi.

Bu açıklamanın Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde yapılmasını dikkat çekici bulduğunu belirten Bahçeli, "Fiziki mücadele" ifadesinin ne anlama geldiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

"SOKAĞA TAŞINMASI TEHLİKELİ"

Parti içindeki tartışmaların sokaklara taşınması ihtimaline karşı uyarıda bulunan Bahçeli, toplumsal olayları tetikleyebilecek ve kaosa yol açabilecek girişimlerin Türkiye'nin huzur ve istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

Yaşananların demokratik tepki hakkını aşan bir noktaya evrilmesinden endişe duyduklarını ifade eden Bahçeli, CHP'deki sürecin toplumsal olaylara zemin hazırlayacak şekilde kullanılmasını tehlikeli bulduklarını söyledi.

FETÖ VE DIŞ MÜDAHALE UYARISI

Bahçeli, Türkiye'nin geçmişte siyaset dışı müdahaleler ve FETÖ operasyonları yaşadığını hatırlatarak CHP'nin yönünün uluslararası bağlantıları tartışılan isimler tarafından belirlenmemesi gerektiğini savundu.

Sağduyulu CHP'lilerin buna izin vermemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, yaşanan gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

"YENİ PARTİ SENARYOSU MASADA OLABİLİR"

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ilerleyen dönemde yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceğini öne süren Bahçeli, son dönemde yapılan görüşmeler ve açıklamaların böyle bir ihtimali akla getirdiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı partililer hakkında alacağı disiplin kararlarının da yeni parti çalışmalarına gerekçe olarak kullanılabileceğini savunan Bahçeli, "CHP iktidar tarafından ele geçirildi" söylemi üzerinden yeni bir siyasi yapı kurulmaya çalışılabileceğini ileri sürdü.

"DİRENEN LİDER" İMAJI OLUŞTURULUYOR

Özgür Özel'in TOMA'nın üzerine çıkması, yağmur altında miting yapması, mahkeme tebligatını yırtması ve Anıtkabir'de yaşanan tartışmaların planlı bir iletişim stratejisinin parçası olduğunu iddia eden Bahçeli, bunların "direnen lider" imajı oluşturmak amacıyla servis edildiğini savundu.

"NİFAK İTTİFAKI DOĞABİLİR"

İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin süreçte Özgür Özel'e yakın pozisyon aldığını öne süren Bahçeli, bunun yeni ittifak arayışlarına zemin hazırlayabileceğini söyledi. Bahçeli, CHP içindeki tartışmanın ilerleyen süreçte Türk siyasetinde yeni bir "nifak ittifakı"na dönüşebileceğini ileri sürdü.

9 EYLÜL İÇİN YİNE KONGRE ÇAĞRISI

Bahçeli, daha önce yaptığı öneriyi yineleyerek CHP'de arınma ve durulma süreci başlatılması gerektiğini söyledi. Mevcut üyelik yapısının yenilenmesini ve yenilenmiş üyelerle 9 Eylül'de kongreye gidilmesini öneren Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu belirterek CHP'nin yeniden birleşmesi ve kenetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, Siyaset, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir - Son Dakika

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