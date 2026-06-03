Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı
03.06.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim vaatleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tarafların sözleşme şartlarını görüştüğü belirtilirken, Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertli kulübün, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

İddialara göre başkan adayı Hakan Safi, bir süre önce Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu. Sürecin ilerleyen aşamalarında transfer operasyonunda görev alacak isimler Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç'ın da milli futbolcunun temsilcisiyle bir araya geldiği belirtildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI MASADA

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve şu aşamada sözleşme şartlarının ele alındığı aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin, transfer için tüm şartları zorladığı ifade edilirken görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

SEÇİM SONRASI İMZA GELEBİLİR

Başkanlık seçiminin Hakan Safi tarafından kazanılması halinde transfer sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. İddialara göre milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giymeye her zamankinden daha yakın olduğu konuşuluyor.

Hakan Çalhanoğlu, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    galatasaray ne kadar büyüksün 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar
Arda Güler’in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor Arda Güler'in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor

13:05
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:15:58. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.