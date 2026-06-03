Eski Beşiktaş futbolcusu Tayfur Bingöl, yeni aldığı Range Rover için yaptırdığı özel plakayla dikkat çekti. Tecrübeli futbolcunun plaka için 125 bin lira ödediği öğrenildi.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, yeni aldığı Range Rover marka aracıyla adından söz ettirdi. Deneyimli futbolcu, aracına kendi ad ve soyadından oluşan özel bir plaka yaptırdı.
Tayfur Bingöl'ün, "34 TAYFUR BİNGÖL 010" şeklindeki özel plaka için 125 bin lira ödeme yaptığı belirtildi. Kişiye özel olarak hazırlanan plaka, kısa sürede dikkat çekti.
Lüks arazi aracıyla görüntülenen Tayfur Bingöl'ün tercih ettiği özel plaka, futbolseverlerin de ilgisini çekti. Futbolcunun yeni aracı ve plakası spor camiasında konuşulan konular arasına girdi.
Son Dakika › Spor › Herkes onu konuşuyor! Yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu - Son Dakika
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