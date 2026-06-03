Herkes onu konuşuyor! Yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Eski Beşiktaş futbolcusu Tayfur Bingöl, yeni aldığı Range Rover için yaptırdığı özel plakayla dikkat çekti. Tecrübeli futbolcunun plaka için 125 bin lira ödediği öğrenildi.

TAYFUR BİNGÖL'DEN ÖZEL PLAKA TERCİHİ

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, yeni aldığı Range Rover marka aracıyla adından söz ettirdi. Deneyimli futbolcu, aracına kendi ad ve soyadından oluşan özel bir plaka yaptırdı.

PLAKA İÇİN 125 BİN LİRA ÖDEDİ

Tayfur Bingöl'ün, "34 TAYFUR BİNGÖL 010" şeklindeki özel plaka için 125 bin lira ödeme yaptığı belirtildi. Kişiye özel olarak hazırlanan plaka, kısa sürede dikkat çekti.

YENİ ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Lüks arazi aracıyla görüntülenen Tayfur Bingöl'ün tercih ettiği özel plaka, futbolseverlerin de ilgisini çekti. Futbolcunun yeni aracı ve plakası spor camiasında konuşulan konular arasına girdi.