Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı

Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yer alan ve her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği Navagio Plajı ile ünlü koy, heyelan tehlikesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Zakintos Belediyesi ile Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, plaja girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

TURİSTLER SADECE UZAKTAN GÖREBİLECEK

Karar kapsamında ziyaretçilerin plaja inmesine izin verilmeyecek. Turistler, Navagio Batığı'nı ve koyu yalnızca bölgede oluşturulan seyir platformundan izleyebilecek.

Turkuaz denizi, beyaz kumsalı ve sahildeki batık gemiyle dünyanın en çok fotoğraflanan turistik noktaları arasında gösterilen bölge, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

ABD'Lİ TURİST AĞIR YARALANDI

Yasağın alınmasında geçen hafta yaşanan bir kaza etkili oldu. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre yetkililer, bir ABD'li turistin heyelan nedeniyle uçurumdan düşerek ağır yaralandığını açıkladı.

Bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığı belirtilirken, ziyaretçilerin güvenliği için plajın geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

HEYELAN RİSKİ ENDİŞE YARATIYOR

Uzmanlar, Navagio koyunu çevreleyen yüksek kayalıklarda zaman zaman kaya düşmeleri ve heyelanlar meydana geldiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, risk ortadan kalkana kadar bölgedeki kısıtlamaların devam edeceğini bildirdi.