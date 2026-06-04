Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı

Dubai Prensi\'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM\'ye acil müdahale çağrısı yapıldı
04.06.2026 06:54
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Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum'un yeğeninin eski eşi Zeynab Javadli'nin, üç kızıyla birlikte Dubai polisi tarafından alıkonulduğu iddia edildi. İngiliz avukatı David Haigh, Javadli'den haber alınamadığını belirterek Birleşmiş Milletler'e acil müdahale çağrısı yaptı. İddiaların merkezinde uzun süredir devam eden velayet davası bulunurken, Dubai Polisi ve eski eşi Şeyh Saeed cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dubai kraliyet ailesinin bir üyesiyle yaptığı evlilik nedeniyle uzun süre gündemde kalan Zeynab Javadli'nin üç çocuğuyla birlikte ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Şeyh Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum'un eski eşi olan Javadli'nin avukatı David Haigh, müvekkilinden ve çocuklarından haber alınamadığını açıkladı.

Haigh, Javadli ile son olarak bir gün önce görüştüğünü, ardından tüm iletişimin kesildiğini belirterek durumun son derece endişe verici olduğunu söyledi.

"EVİNE GECE BASKINI DÜZENLENDİ"

İngiliz avukat, Dubai polisinin gece saatlerinde Javadli'nin evine baskın düzenlediğini ve eski prens eşi ile üç kızını götürdüğünü iddia etti. 

Haigh, "Dubai polisi ve devlet güvenlik güçlerinin Zeynab'ın evine baskın düzenleyerek onu ve çocuklarını götürdüğüne inanıyorum" ifadelerini kullandı. Javadli'nin annesinin de kızına destek olmak için Dubai'ye gittiğini ancak evin kilitli olduğunu gördüğünü aktaran Haigh, annenin ülkeyi terk etmesine de izin verilmediğini öne sürdü.

Zeynab Javadli üç kızının velayet davasını kaybettiğinde yürek burkan bir video paylaşmıştı.

VELAYET DAVASI TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Olayın merkezinde ise uzun süredir devam eden velayet davası bulunuyor. Dubai mahkemesi, iki ay önce verdiği kararda Javadli'nin üç kızını babaları Şeyh Saeed'e teslim etmesini istemiş, mahkeme kararında "gerekirse zor kullanılarak uygulanabileceği" ifadesine yer verilmişti. Javadli ise daha önce yaptığı açıklamalarda çocuklarının velayetini korumak için mücadele ettiğini ve baskı gördüğünü savunmuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ

Eski milli jimnastikçi nisan ayında yayımladığı video mesajında, Dubai polisinin çocuklarını elinden alacağından korktuğunu söylemişti. Gözyaşları içinde konuşan Javadli, mahkeme kararları nedeniyle evine baskın düzenlenebileceği ve çocuklarının zorla alınabileceği yönünde bildirimler aldığını açıklamıştı.

Zeynab Javadli ve Şeyh Saeed, en büyük kızları Sana ile birlikte. Fotoğraf 2018'de, yani 7 yıl önce çekildi.

KRALİYET AİLESİYLE İLGİLİ İDDİALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Javadli olayı, Dubai kraliyet ailesiyle ilgili geçmiş yıllarda ortaya atılan tartışmalı iddiaları da yeniden gündeme taşıdı. Daha önce Şeyh Muhammed'in eski eşi Prenses Haya ülkeyi terk ederek İngiltere'ye sığınmış, kızı Prenses Latifa ise yayımladığı videolarda özgürlüğünün kısıtlandığını öne sürmüştü.

BM'YE ACİL ÇAĞRI

Javadli'nin Birleşmiş Milletler nezdinde hukuki girişim başlattığını belirten David Haigh, uluslararası kuruluşları acil müdahaleye davet etti. Öte yandan Daily Mail'in haberine göre Dubai Polisi ile Şeyh Saeed'in avukatına iddialarla ilgili görüş soruldu ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler, David Haigh, Dubai, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı - Son Dakika

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