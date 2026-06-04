Bakırköy'de 4 Lüks Araç Yangında Küle Döndü - Son Dakika
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Bakırköy'de 4 Lüks Araç Yangında Küle Döndü

Bakırköy\'de 4 Lüks Araç Yangında Küle Döndü
04.06.2026 06:37
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Bakırköy'de bir oto galerideki 4 lüks araç yangında zarar gördü, kundaklama şüphesi araştırılıyor.

Bakırköy'de gece saatlerinde bir oto galerideki 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Öte yandan otomobillerin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galeride meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple galerinin dışında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Büyüyen alevler yanan otomobilin yanındaki 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan 4 otomobil söndürüldü. 2 araçta ağır hasar oluşurken 2 otomobil de kısmen zarar gördü.

Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

Arabaların söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobillerde delil toplama çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre yetkililerin kundaklama ihtimalini de göz önünde bulundurduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Polis, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de 4 Lüks Araç Yangında Küle Döndü - Son Dakika

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