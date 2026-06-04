Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi

Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi\'ne giremedi
04.06.2026 06:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelik seçimlerinde Almanya, tarihinde ilk kez üyelik yarışını kaybetti. Gizli oylamada Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak seçilirken Almanya 104 oyda kaldı. Daha önce katıldığı tüm seçimleri kazanan Almanya'nın başarısızlığında, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik tutumu ve son dönemde izlediği dış politikanın BM üyeleri nezdinde yarattığı rahatsızlığın etkili olduğu değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelik seçimlerinde Almanya, tarihinde ilk kez başarısız oldu. Portekiz ve Avusturya'nın gerisinde kalan Berlin yönetimi, gerekli oy sayısına ulaşamadı.

BM'DE ALMANYA'YA ŞOK SONUÇ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan Güvenlik Konseyi geçici üyelik seçimlerinde Almanya beklemediği bir sonuçla karşılaştı. 193 üyeli BM'de gerçekleştirilen gizli oylamada Almanya, "Batı Avrupa ve Diğerleri" grubunda Portekiz ve Avusturya ile yarıştı ancak gerekli desteği sağlayamadı.

Oylama sonucunda Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak geçici üyelik koltuklarını kazandı. Almanya ise 104 oyda kaldı ve seçimleri kaybetti. Almanya'nın 2027-2028 dönemi için yaptığı adaylık başvurusu böylece sonuçsuz kaldı.

TARİHİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için katıldığı tüm seçimleri kazanan Almanya, tarihinde ilk kez üyelik yarışında başarısız oldu. Almanya, 1990'daki yeniden birleşmenin ardından yaklaşık her sekiz yılda bir geçici üyelik için aday olmuş ve tüm başvurularında seçilmeyi başarmıştı. Daha önce altı kez Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olarak görev yapan Almanya, son olarak 2019-2020 döneminde konseyde yer almıştı.

DIŞ POLİTİKASI TARTIŞMA KONUSU

Almanya'nın son dönemde izlediği dış politika, uluslararası platformlarda eleştirilere konu oluyor. Özellikle İsrail'in Gazze'deki operasyonları karşısındaki tutumu nedeniyle birçok ülkenin Berlin yönetimine mesafeli yaklaştığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamleleri ile Washington yönetiminin Venezuela politikaları karşısında Almanya'nın sessiz kaldığı yönündeki eleştirilerin de seçim sonucuna etki etmiş olabileceği belirtiliyor.

GÜVENLİK KONSEYİ'NDE 5 DAİMİ ÜYE BULUNUYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 daimi üye ile 10 geçici üyeden oluşuyor. Daimi üyeler ABD, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa olarak görev yapıyor. Geçici üyeler ise BM Genel Kurulu tarafından iki yıllık süreler için seçiliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avusturya, Portekiz, Almanya, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Almanya Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu
Kolombiya’da seçim 2. tura kaldı Trump desteklediği adayı ilan etti Kolombiya'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti

00:23
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
23:32
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
23:25
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
23:06
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
18:49
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 06:45:23. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.