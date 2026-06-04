Asato'dan Elon Musk'a Dava - Son Dakika
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Asato'dan Elon Musk'a Dava

04.06.2026 00:55
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İşçi Partisi vekili Asato, xAI'nin yapay zeka programı Grok nedeniyle dava açtı.

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Jess Asato, X'in yapay zeka programı Grok kullanılarak bikinili sahte fotoğraflarının oluşturulduğu gerekçesiyle milyarder iş insanı Elon Musk'a ait xAI şirketine karşı dava açtı.

Milletvekili Asato, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ye karşı Yüksek Mahkemede dava açtığını duyurdu.

Asato, "Ben, taciz edici ve cinselleştirilmiş yapay zeka deepfake'lerinin kurbanı olan binlerce kadın ve hatta çocuktan sadece biriyim. Bu asla olmamalıydı. xAI bunun hesabını vermeli." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi milletvekili Asato, ocak ayında yaptığı açıklamada, yapay zeka kullanılarak kendisinin sahte ve cinselleştirilmiş görüntülerinin oluşturulmasının kişisel mahremiyetini ihlal ettiğini düşündüğünü ve bu nedenle büyük rahatsızlık duyduğunu söylemişti.

"Bir yanlış varsa hukuk bunun için çözüm sunmalı"

Asato'yı temsil eden hukuk bürosu AWO'nun avukatlarından Ravi Naik, davanın yapay zeka sistemlerinin tasarımından kaynaklanan sorumluluğu test eden ilk davalardan biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Naik, "Bir yanlış varsa hukuk bunun için çözüm sunmalı ve bu, yapay zeka için de diğer her şey kadar geçerlidir." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüntülerin xAI mühendislerinin tasarım tercihleri nedeniyle ortaya çıktığını savunan Naik, "Güvenliğin sonradan düşünülen bir unsur olamayacağını açıkça ortaya koymayı amaçlıyoruz." dedi.

Söz konusu dava, yapay zeka şirketlerinin sistem tasarımlarından doğan hukuki sorumluluklarının sınırlarını test edecek ilk yüksek profilli davalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Grok'a yönelik eleştiriler

Grok, bu yılın başlarında gerçek kişilerin cinselleştirilmiş sahte görüntülerinin oluşturulmasında kullanılabildiğinin ortaya çıkmasının ardından yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.

Tepkilerin ardından xAI, kullanıcıların gerçek kişilere ait cinselleştirilmiş görüntüler oluşturmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere'de ise daha sonra yetişkinlere ait rızaya dayanmayan, yapay zeka üretimi sahte görüntülerin oluşturulması veya talep edilmesi yasa dışı hale getirilmişti.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asato'dan Elon Musk'a Dava - Son Dakika

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