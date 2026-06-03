17 ilde \'Nitelikli dolandırıcılık\' operasyonu: 503 şüpheli yakalandı, 261\'i tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 503 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilirken, 261 kişi tutuklandı.

503 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 503 şüpheliden 261'i tutuklanırken, 242 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

985 MİLYON LİRALIK VURGUN

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre şüphelilerin vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde ise şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

FARKLI YÖNTEMLERLE DOLANDIRDILAR

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin;

- Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları,

- Güzellik merkezlerinde yüksek bedelli sözleşmeler imzalattıkları,

- İş bulma vaadinde bulundukları,

- Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları,

- Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları verdikleri ve bu yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanlığı suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.