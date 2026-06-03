Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam - Son Dakika
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Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam
03.06.2026 12:22
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon tahminleri doğrultusunda emeklilerin Temmuz 2026 ve Ocak 2027 zam oranlarını kuruşu kuruşuna açıkladı. Temmuz ayında yüzde 17 ila 18 arasında bir enflasyon farkı beklediğini belirten Erdursun, şu an 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının Temmuz'da 22.750 - 23.000 TL bandına yükseleceğini, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 çıkması durumunda ise 1 Ocak 2027 itibarıyla net 25.000 TL olacağını öngördü.

Sosyal güvenlik alanındaki isabetli tahminleriyle tanınan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranları ve en düşük emekli maaşına dair beklentilerini açıkladı. Erdursun, önümüzdeki süreçte açıklanacak enflasyon verilerini işaret ederek hem Temmuz 2026 hem de Ocak 2027 dönemi için net rakamlar verdi.

TEMMUZ AYINDA ENFLASYON FARKI...

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala öngörülerini paylaşan Özgür Erdursun, mayıs ayında enflasyonun maksimum yüzde 1,5 civarında geleceğini tahmin ettiğini belirtti. Haziran ayında ise yüzde 1,3'lük bir enflasyon beklediğini ifade eden Erdursun, bu verilerin bir araya gelmesiyle birlikte temmuz ayında emeklilerin karşısına yüzde 17 ile yüzde 18 arasında bir enflasyon farkı çıkacağını vurguladı. Cuma günü açıklanacak olan TÜİK verisiyle birlikte emeklilerin 5 aylık maaş zam oranı da netleşmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN İKİ KADEMELİ TAHMİN

Milyonların geçim mücadelesi verdiği bu dönemde en çok merak edilen "En düşük emekli aylığı kaç liraya yükselecek?" sorusuna da yanıt veren Erdursun, şu anki kök maaş ve taban aylık uygulamalarını göz önünde bulundurarak şu tahminlerde bulundu:

Temmuz 2026 Dönemi: 20.000 TL civarında seyreden en düşük emekli aylığının, Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte 22.750 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Erdursun, temmuz ayındaki bu artışın en fazla 23 bin TL bandına ulaşabileceğini öngörüyor.

Ocak 2027 Dönemi: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyelerinde tamamlanması durumunda önümüzdeki yılın senaryosunu da çizen Erdursun, "Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 30 çıkarsa, Ocak 2027'ye girerken ayrıca bir iyileştirme yapılmadığı takdirde yüzde 10 ila yüzde 11 civarında bir artış daha gerçekleşecek. Bu hesaplamayla birlikte, Temmuz'da 23 bin TL'ye yaklaşan en düşük emekli aylığı, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla net 25.000 liraya yükselecek" dedi.

Erdursun, emeklilerin kendi bütçelerini bu oranlar üzerinden planlayabileceklerini belirterek, "Emekli aylığınız kaç liraysa bu oranlarla gelecekteki maaşınızı şimdiden hesaplayabilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Enflasyon farkı, Özgür Erdursun, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam - Son Dakika

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