Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü - Son Dakika
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Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü
03.06.2026 16:42
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İstanbul Zeytinburnu’nda düğün hazırlığı yapan İdil Keten, kendisini Rusya’da pratisyen hekim olarak tanıtan bir şahsın evinde yaptırdığı botoks işlemi sonrası mağdur oldu. Yanlış kasa enjekte edilen ilaç nedeniyle sol göz kapağı düşen ve durumun 6 ay boyunca düzelmeyeceğini öğrenen Keten, düğününü iptal etme noktasına geldiğini belirterek sahte doktordan şikayetçi oldu.

İstanbul Zeytinburnu’nda düğün hazırlığı yapan İdil Keten, kendisini Rusya’da pratisyen hekim olarak tanıtan bir şahsın evinde yaptırdığı botoks işlemi sonrası kabusu yaşadı. Yanlış kasa yapılan enjeksiyon nedeniyle sol göz kapağı düşen ve bu durumun 6 ay boyunca düzelmeyeceğini öğrenen talihsiz kadın, düğününü iptal etme noktasına geldiğini belirterek şikayetçi oldu.

Olay, 13 Mayıs'ta Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Daha önce aynı şahsa dudak dolgusu yaptırdığı için güvenerek Zeytinburnu’ndaki evine giden İdil Keten, botoks işlemi yaptırdı. Kendisini doktor olarak tanıtan K.M.A.’nın klinik yerine evde çalışmasını sorması üzerine Keten, şahsın "Rusya'da pratisyen hekimim ama Türkiye'de bu işi yasal yapmak için iki yıl daha okumam gerekiyordu. Zaten işi bildiğim için okumaya gerek duymadım" yanıtını aldığını belirtti.

"YANLIŞ KASA ENJEKTE EDİLMİŞ, 6 AY GEÇMEZ"

Botoks işleminden 9 gün sonra sol göz kapağında ağırlık hisseden ve gözünün tamamen kapandığını fark eden Keten, soluğu hastanede aldı. Doktorların yaptığı incelemede, botoks ilacının yanlış kasa enjekte edildiği ve göz kapağındaki düşüklüğün ilacın etkisi geçene kadar, yani en az 6 ay boyunca düzelmeyeceği açıklandı.

SAHTE DOKTORUN PİŞKİN SAVUNMASI

Mağduriyetinin ardından K.M.A.’ya ulaşmaya çalışan genç kadın, sahte doktorun pişkin savunmasıyla sarsıldı. Yaşadığı süreci anlatan İdil Keten, şunları söyledi: "Ulaştığımda bana komik bir şekilde, ‘Gözün enfeksiyon kapmıştır ya da bu durum gribal enfeksiyon ile birleşmiştir. Botokstan olacağını düşünmüyorum’ dedi. Hiçbir şekilde özür dilemedi, tamamen kendini savundu. Doktorlara danışınca kesin olarak botokstan kaynaklandığını öğrendim. Karakola giderek kendisinden şikayetçi oldum, umarım en kısa sürede cezasını çeker."

"3 AY SONRA DÜĞÜNÜM VAR, İPTAL OLABİLİR"

Yüzünün son hali nedeniyle büyük bir psikolojik yıkım yaşayan ve adli süreç başlatan Keten, vatandaşları merdiven altı uygulamalara karşı uyararak yetkililere seslendi: "En kötüsü, benim 3 ay sonra düğünüm var. Maalesef yüzümün bu hali yüzünden düğünümün iptal olma ihtimali var, bu şekilde katılamam. Bizi her anlamda zarara soktu. Lütfen bu tarz yerlere, bu tarz insanlara kanıp işlem yaptırmayın. Başkasının başına gelmesini istemiyorum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü - Son Dakika

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