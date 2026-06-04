Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var - Son Dakika
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Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel\'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
04.06.2026 12:23
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Mutlak butlan kararı sonrası Genel Merkez’e karşı çalışmalarını Meclis’te sürdüren Özgür Özel’in yol haritasına çevrildi. CHP’de sonuna kadar mücadele mesajı veren Özel, diğer yandan da alternatif formüller üzerinde duruyor. Bu formüllerden biri de İYİ Parti.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından siyasi belirsizlik sürerken, Genel Merkez'e karşı mücadelesini sürdüren Özgür Özel'in olası yol haritasına ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri gündeme geldi. Parti içinde sonuna kadar mücadele mesajı veren Özel'in, olası bir baskın seçim senaryosuna karşı yeni parti ve İYİ Parti ile ortak liste formüllerini değerlendirdiği öne sürüldü.

SEÇİME KATILMAK İÇİN ÖRGÜTLENME ŞARTI

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; Özel ve ekibi, bir yandan CHP içinde mücadeleyi devam ettirirken diğer yandan da yeni parti çalışmalarını sürdürme eğilimindeler. Seçime girme hakkını kazanabilmek için eskiden sadece Meclis’te grup oluşturulması yetiyordu ancak şimdi ülke genelinde yüzde 40’ın üzerinde teşkilatlanmış olma koşulu bulunuyor. Dolayısıyla bir partinin seçimlere katılabilmesi için bu teşkilatlanma koşulunu sağlaması gerekiyor.

ÖZEL’İ BASKIN SEÇİM DÜŞÜNDÜRÜYOR

Eğer CHP’de verilecek mücadelede bir sonuç alınamazsa yeni parti gündeme gelecek. Ancak bu süreçte alınabilecek bir baskın seçim kararı Özel’i düşündürüyor. Yeni kurulacak partinin seçime katılamama ihtimali üzerinde duruluyor. Zira, parti seçime katılacak olsa bile hem seçim sırasında sandıklarda görevlendirilecek kişiler hem de öncesinde sandık müşahitliği gibi belirli bir süre eğitim verilmesi gereken kişilerin örgütlenmesi için zaman bulunamayacağı değerlendiriliyor.

İYİ PARTİ FORMÜLÜ

Özel, bu nedenle baskın bir seçim kararı alınması ihtimaline karşı da İYİ Parti alternatifini masada tutuyor. Bu formüle göre Özel ve beraberindeki isimler, İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecek. Böylece ortak listeyle seçime girilmiş olacak.

DERVİŞOĞLU KONUŞMASINDA MESAJINI VERDİ

Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, butlan kararı sonrasındaki görüşmelerinde de konunun değerlendirildiği kulislerde dile getirildi. Dervişoğlu’nun son grup toplantısında söylediği, “Gelin bu Cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yasamak isteyen varsa buyursun gelsin. Safımız Cumhuriyet ve demokrasi, safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.” sözleri de, bu işbirliğinin çağrısı olarak değerlendirildi.

Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
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