Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten - Son Dakika
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Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı\'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
04.06.2026 09:27
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Müge Anlı'nın eski eşi ve magazin gazetecisi Burhan Akdağ, 8 yıllık eşi Aysun Çardak'tan boşandığı gün Ataşehir'deki evinin önünde saldırıya uğradı. Darp raporu alıp saldırganlardan şikayetçi olan Akdağ, yaşadıklarını tek tek anlatıp saldırganların ismini verdi. Saldırı anında yanında bulunan ve kendisi de darbedilen kızı Aslıhan Akdağ ise, "Babamı öldürüp kaza süsü vereceklerdi" iddiasında bulundu.

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden ve Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, 8 yıl önce evlendiği Aysun Çardak'tan boşandığı gün saldırıya uğradığını ileri sürdü. İstanbul Ataşehir'de meydana geldiği belirtilen olayın ardından hem Akdağ hem de kızı Aslıhan Akdağ dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İddiaya göre Akdağ, boşanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından oturduğu sitenin önünde saldırının hedefi oldu. Olay sırasında yanında bulunan kızı Aslıhan Akdağ ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.

"BABAMI ÖLDÜRÜP KAZA SÜSÜ VERECEKLERDİ"

Saldırının ardından konuşan Aslıhan Akdağ, olayın sıradan bir tartışma olmadığını öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu. Akdağ, yaptığı açıklamada, "Babamı öldürüp kaza süsü vereceklerdi" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı korku dolu anları da anlatan Akdağ, yardım çağrıları nedeniyle sesinin kısıldığını belirterek, "İmdat çığlıklarından sesim kısıldı" dedi.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

BURHAN AKDAĞ SALDIRI ANINI ANLATTI

Burhan Akdağ ise yaptığı açıklamada, boşanmanın ardından yaşanan olayın asansörde başladığını öne sürdü. Akdağ, "Asansörde başlayan arbede ikinci katta devam etti. Yaşanan arbede sırasında Hasan Demiröz ve yanında bulunan Gökçin Küçükgöksu bana saldırdı. Kızım Aslıhan yaşananları telefonu ile kaydetmeye çalışıyordu. Ancak saldırganlar bu kez ona yöneldi" dedi.

Kızının saldırıya uğradığını iddia eden Akdağ, "Bir babanın yaşayabileceği en büyük çaresizliklerden birini yaşadım. Kızımın boğazını sıkarak telefonunu almaya çalıştılar. Yüzüne vuruldu. Üzerindeki kıyafet yırtıldı" ifadelerini kullandı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından arkadaşı Müzaffer Sütçü'nün bölgeye gelmesiyle saldırganların geri çekildiğini öne süren Akdağ, daha sonra polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini söyledi.

Akdağ, "Kızımla birlikte hastaneye götürüldük ve darp raporlarımız alındı. Daha sonra karakola giderek şikayetçi olduk" dedi.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

"GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Yaşananların tüm yönleriyle araştırılmasını isteyen Akdağ, olay gününe ait HTS kayıtları, telefon görüşmeleri ve diğer resmi delillerin incelenmesi halinde olayın perde arkasının daha net ortaya çıkacağını savundu.

Olayla ilgili resmi makamlar tarafından başlatılan bir soruşturmaya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Burhan Akdağ ve ailesinin hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.

Saldırı anına ilişkin Aslıhan Akdağ'ın çektiği görüntüleri 10 dakika servis etti. Görüntülerde saldırganların Burhan Akdağ'ı darbettiği, kızı Aslıhan Akdağ'ı ise çekim yaptığı için darbettiği görüldü. 

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Son Dakika Güncel Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten - Son Dakika

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