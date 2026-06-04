Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay - Son Dakika
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Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Hakan Safi\'ye şok! Luis Suarez\'in bonservisini duyurdular, rakam olay
04.06.2026 10:27
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Luis Suarez için Sporting'in en az 40 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Portekiz ekibinin Kolombiyalı golcüyü satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, Hakan Safi'nin oyuncuyla anlaşma sağladığını açıklaması transfer iddialarını güçlendirdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını açıkladığı Luis Suarez için Portekiz'den dikkat çeken bir iddia geldi. Sporting'in Kolombiyalı golcüyü satmaya sıcak bakmadığı ve bonservis beklentisini belirlediği öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'NİN AÇIKLADIĞI LUIS SUAREZ'İN BONSERVİSİNİ DUYURDULAR

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, Hakan Safi'nin açıkladığı Luis Suarez transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüple adı anılan Kolombiyalı golcü için Portekiz basınından dikkat çeken bir haber geldi.

SPORTING SATMAK İSTEMİYOR

A Bola'nın haberine göre Hakan Safi, Luis Suarez'e 3+1 yıllık sözleşme ve yüksek maaş içeren bir teklif sundu. Ancak Sporting yönetiminin 28 yaşındaki golcüyü takımda tutmak istediği ve transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

40 MİLYON EURO'NUN ALTINA KAPIYI AÇMAYACAKLAR

Haberde, Luis Suarez'in sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu hatırlatıldı. Sporting'in ise oyuncu için 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği aktarıldı.

HAKAN SAFİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Hakan Safi, Luis Suarez ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğunu ifade etmişti. Safi, "Bana Süper Lig'in gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20 golden başlatmamızı istedi" sözleriyle dikkat çekmişti.

SEZONA DAMGA VURDU

Geride kalan sezonda Sporting formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Luis Suarez, 38 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı yıldız, sezonun en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterildi.

22.95 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sporting, Luis Suarez'i 2025-2026 sezonu başında Almeria'dan 22.95 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinin oyuncunun yükselen performansı nedeniyle yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor.

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Son Dakika Spor Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay - Son Dakika

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