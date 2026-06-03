Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor - Son Dakika
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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

03.06.2026 14:28
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Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteri ile adından söz ettiren İpek Erdem'in son hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini gören takipçileri; "Kadın hiç yaşlanmamış", "Saç rengi hariç hiç değişmemiş" ve "Filtre değilse maşallah" şeklinde yorumlar yaparak Erdem'in zamana meydan okuyan güzelliğine hayran kaldı.

Bir döneme damgasını vuran efsane gençlik dizisi "Hayat Bilgisi"nde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Erdem, son görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini gören takipçileri, Erdem'in güzelliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

SAÇ RENGİ DEĞİŞTİ, GÜZELLİĞİ AYNI KALDI

Ekranların unutulmaz yapımlarından olan Hayat Bilgisi'nin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, dizinin Barbie'si İpek Erdem adeta zamana meydan okuyor. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarıyla kısa sürede gündem olan başarılı oyuncu, doğal güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

İpek Erdem'in son halini gören sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımlarının altına adeta yorum yağdırdı. Erdem'in yıllara meydan okuyan görüntüsü için takipçileri; "Kadın hiç yaşlanmamış", "Saç rengi hariç hiç değişmemiş" ve "Filtre değilse maşallah" şeklinde övgü dolu ifadeler kullandı. Zaman içindeki tarz değişikliğine rağmen yüz hatlarının ve enerjisinin hiç değişmediğini belirten hayranları, Barbie Gamze'yi özlemle andı.

İpek Erdem, Son Hali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Gördük inanamadik yok bu o degil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor - Son Dakika
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