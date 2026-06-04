Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
04.06.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Güvenpark mitinginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddiası yalanlandı. Yavaş'ın basın birimi, söz konusu görüşmenin hiç gerçekleşmediğini belirterek bir köşe yazısında yer alan iddiaların tamamının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, iddialar kendilerine sorulsaydı Yavaş'ın o gün kimlerle görüştüğüne dair kayıtların dahi paylaşılabileceği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Güvenpark'ta düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddialar yalanlandı.

Yavaş'ın basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin gerçekleşmediği belirtilerek kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İddia, Nefes gazetesi yazarı Can Ataklı'nın köşe yazısında yer alan bir değerlendirmeyle gündeme gelmişti. Yazıda, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin aktardığı bilgiye dayanılarak Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı öne sürülmüştü.

"İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZDIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden yapılan açıklamada, "Mansur Yavaş'ın Güvenpark mitingi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bir gazetede köşe yazısında yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır" denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu iddiaların yayınlanmadan önce kendilerine sorulması halinde gerekli bilginin paylaşılacağı vurgulandı.

"KONUŞTUĞU KİŞİLERİN KAYITLARI DA PAYLAŞILABİLİRDİ"

Yavaş'ın basın birimi açıklamasında, "Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta o gün Mansur Yavaş'ın kimlerle telefonda görüştüğüne ilişkin kayıtlar dahi iletilirdi" ifadelerine yer verildi.

GÜVENPARK BULUŞMASI SONRASI GÜNDEME GELDİ

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, 30 Mayıs'ta Ankara Güvenpark'ta vatandaşlarla bayramlaşma programında bir araya gelmişti. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılmış, ikili daha sonra Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirmişti.

Güvenpark buluşmasının ardından ortaya atılan telefon görüşmesi iddiası, Yavaş cephesinden yapılan açıklamayla yalanlanmış oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Cep Telefonu, Güvenpark, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet İnce Mehmet İnce:
    Erdinç Uzuner teke tek yemedi mi de yeğenlerinden bahsetin hahaha atın adreslerin hiç biri de yok 0 0 Yanıtla
  • Can Çetin AKSU Can Çetin AKSU:
    boş haber 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle

10:27
Hakan Safi’ye şok Luis Suarez’in bonservisini duyurdular, rakam olay
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay
10:24
Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:52:07. #7.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.