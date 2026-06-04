Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi - Son Dakika
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Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

04.06.2026 11:16
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Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre verildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağladı.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu bugün Genel Kurul gündemine aldı.

BAKAN GÜRLEK "ÇÖZECEĞİZ" DEMİŞTİ

Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma davalarındaki sürenin uzunluğuna dikkati çekerek "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz." demişti.

SÜRESİZ NAFAKA İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme bu çerçevede bugünkü toplantısında başvuruyu karara bağladı. Oy çokluğuyla alınan karara göre Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre verildi.

MEDENİ KANUNUN 175. MADDESİ'NDE YER ALIYOR

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

YENİ TASLAKTA NE VAR?

AK Parti'nin masasındaki yeni nafaka düzenlemesinde evlilik süresinin esas alınması planlanıyor. 3 yıl evli kalanlara 5 yıl; 5 yıl evli kalanlara 7 yıl; 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Bu sürenin sonunda ise nafaka yükümlülüğünün sona erdirilmesi gündemde.

Nafakanın sona ermesiyle maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için ise sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması düşünülüyor. Nafaka kesildiğinde oluşabilecek mağduriyetlerin devlet destekleriyle giderilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • aykut koçak aykut koçak:
    nafaka neden veriliyo ben anlamadım zaten ayrılmışsın olay bitmiş gitsin çalışsın kendi ayaklarının üzerinde dursun oda eşitliğe gelince eşitiz demeyi biliyolar 8 0 Yanıtla
  • Ahmet DOĞANAY Ahmet DOĞANAY:
    nafaka parasını manitalarıyla ezenlere kötü haber ?? 8 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    sevgilisiyle eski zengin kocanın parasını ezenlere sabah şoku 7 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Süresiz nafaka zaten berbat bir olaydı ama kadın mağdur edilmemeli 5 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Erdinç Uzuner buna çok üzüldü nasıl nafaka alacak şimdi hahahah 3 0 Yanıtla
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