Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sezon boyunca yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Taşacak Bu Deniz dizisi, sezon finali öncesinde düzenlenen kutlama etkinliğiyle gündeme geldi. Başarılı geçen sezonun ardından bir araya gelen oyuncular eğlenceli anlar yaşarken, geceye ilişkin görüntüler magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Etkinlikte Zeynep Atılgan, Ali Öner, Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'in yer aldığı görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

NAZ SAYINER VE ERDEM ŞANLI İDDİASI

Kutlamaya damga vuran gelişmelerden biri Naz Sayıner ile rol arkadaşı Erdem Şanlı hakkında ortaya atılan iddialar oldu. İkilinin etkinlik sırasında samimi şekilde görüntülendiği anlar sosyal medyada konuşulurken, bu görüntülerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre Naz Sayıner'in sevgilisi, etkinliğin ardından oyuncuyu Instagram'da takipten çıktı. Takipten çıkma kararının sebebinin ise Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri olduğu öne sürüldü.

Naz Sayıner

ERDEM ŞANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Gündeme gelen görüntülerin ardından Erdem Şanlı'nın X hesabını kapatması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada çok konuşulan bu gelişmenin ardından oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.

Erdem Şanlı

ALİ ÖNER VE ZEYNEP ATILGAN GÖRÜNTÜLERİ DE GÜNDEMDE

Gecede dikkat çeken bir diğer detay ise Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın birlikte dans ettiği görüntüler oldu. İkilinin samimi halleri magazin kulislerinde konuşulurken, Ali Öner'in kısa süre önce yollarını ayırdığı eski nişanlısı Livanur Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Aydın, görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler en başından beri benim gerçekliğimdi" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ortaya atılan iddiaların ardından Zeynep Atılgan, Ali Öner, Erdem Şanlı ve Naz Sayıner cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sezon finali kutlamasına dair görüntüler konuşulmaya devam ederken, gözler oyunculardan gelecek açıklamalara çevrildi.