Edis Lollapalooza'da halay çekti: Dünya sahnesinde Türk rüzgarı - Son Dakika
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Edis Lollapalooza'da halay çekti: Dünya sahnesinde Türk rüzgarı

20.07.2026 14:26
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Edis dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında kabul edilen Lollapalooza Festivali'nde sahne aldı. Ünlü şarkıcının elinde mendille halay çektiği anlar, konser alanındaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Pop müziğin sevilen ismi Edis, uluslararası müzik sahnesinin en prestijli organizasyonlarından biri olan Lollapalooza Festivali'nde muhteşem bir performansa imza attı. Dev festivalin ikinci gününde açılış sahnesini üstlenen ünlü sanatçı, enerjik şarkıları ve danslarıyla izleyicileri büyüledi.

Edis Lollapalooza'da halay çekti: <a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> sahnesinde Türk rüzgarı

 Konserin ilerleyen dakikalarında coşkuyu zirveye taşımak isteyen Edis, cebinden mendilini çıkararak sahnede halay çekmeye başladı. Türk kültürünün eğlencesini dünya sahnesine taşıyan popçunun bu samimi ve dinamik şovu, festival alanını dolduran binlerce yabancı müzikseverden büyük alkış topladı. Sosyal medyada da hızla yayılan o anlar, Türk hayranları tarafından gururla karşılandı.

Magazin, Müzik, Dünya, Edis, Son Dakika

Son Dakika Magazin Edis Lollapalooza'da halay çekti: Dünya sahnesinde Türk rüzgarı - Son Dakika

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