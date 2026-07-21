Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü - Son Dakika
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Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

21.07.2026 10:58
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İstanbul Büyükçekmece’de öğrenme güçlüğü yaşayan 10 yaşındaki çocuğun özel eğitim aldığı rehabilitasyon merkezinde öğretmeni tarafından şiddete uğradı. Çocuğunun kuruma gitmek istemeyip korkmaya başlamasından şüphelenen babanın pencereden sınıfı izleyerek cep telefonuyla kaydettiği dehşet anları skandalı gözler önüne serdi. Ailenin şikayeti üzerine öğretmen ve kurum hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükçekmece’de skandal bir şiddet olayı meydana geldi. Öğrenme güçlüğü yaşadığı için özel eğitim rehabilitasyon merkezine gönderilen 10 yaşındaki çocuğun, öğretmeni tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Çocuğunun kuruma gitmek istememesinden şüphelenip sınıfı pencereden izleyen dikkatli baba, dehşet anlarını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Aile, polis merkezine giderek öğretmen ve kurum hakkında şikayetçi oldu.

"KORKUYORUM, GİTMEK İSTEMİYORUM" DEDİ

Edinilen bilgiye göre aile, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuklarının gelişimi için Büyükçekmece'de bulunan bir özel eğitim rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırdı. Ancak bir süre sonra küçük çocuğun merkeze gitmek istememesi, huzursuz davranması ve belirgin bir korku sergilemesi ailesinin gözünden kaçmadı. Çocuğundaki bu ani değişimden şüphelenen baba, durumu yerinde incelemek üzere rehabilitasyon merkezine gitti.

BABA, SKANDALI ANBEAN KAYDETTİ

Sınıfa girmeden dışarıdan pencereden içeriye bakan baba, gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, özel eğitime muhtaç çocuğa ders vermesi gereken öğretmenin küçük çocuğa şiddet uyguladığını gören baba, hemen cep telefonuna sarıldı. Öğretmenin çocuğa yönelik uyguladığı şiddet anlarını anbean kameraya kaydeden acılı baba, elindeki delillerle birlikte soluğu emniyette aldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerle birlikte polis merkezine giden aile, hem şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen hem de olayda ihmali bulunan rehabilitasyon merkezi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü - Son Dakika
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