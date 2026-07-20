Sultangazi’de Kaybolan Adam Minibüste Ölü Bulundu - Son Dakika
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Sultangazi’de Kaybolan Adam Minibüste Ölü Bulundu

20.07.2026 17:43
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73 yaşındaki Haydar Elidemir, park halindeki minibüste ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde park halinde bulunan bir servis minibüsünün içerisinde bir kişi ölü olarak bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın, 73 yaşındaki Haydar Elidemir olduğu tespit edildi.

OĞLU 3 GÜN ÖNCE KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Yakınlarının hayatını kaybeden şahıstan yaklaşık üç gündür haber alamadığı öğrenildi. Yurt dışında yaşayan oğlu, cumartesi günü İstanbul'a döndükten sonra babasının evine gitti. Babasını arayan adam, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde kimse bulunamaması üzerine polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Yakınları da çevrede arama çalışması başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Haydar Elidemir kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi’de Kaybolan Adam Minibüste Ölü Bulundu - Son Dakika

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