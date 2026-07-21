Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap" - Son Dakika
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Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"

21.07.2026 15:00
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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski polis Gökhan Ertok tanık olarak verdiği ifadede, ACA Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca'nın kendisini dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’le tanıştırdığını ve Aca’nın çalışanlarına “Valinin bütün işlerini yapın” dediğini iddia etti. Sonel'in kendisine Doku'nun SIM kartını incelemesini istediğini söylediğini, kendisinin ise bunun üzerine Aca’yı aradığını ve Aca'nın, "Bilgim var, sen gerekeni yap" şeklinde karşılık verdiğini anlattı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada, ACA Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca’nın rolüne ilişkin dikkat çekici beyanlar ortaya çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında tanık olarak dinlenen tutuklu eski polis Gökhan Ertok, Gülistan Doku’ya ait yedek SIM kartın incelenmesi, genç kadının sosyal medya hesaplarına erişilmesi ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den gelen taleplerin yerine getirilmesi sürecinde Mehmet Aca’nın adını verdi.

Ertok’un ifadesine göre Mehmet Aca, kendisini Tuncay Sonel’le tanıştıran, valilikten gelen bilişim işlerini çalışanlarına yönlendiren ve Gülistan Doku’nun SIM kartı üzerindeki incelemeden önceden haberdar olan kişiydi.

“BENİ TUNCAY SONEL’LE MEHMET ACA TANIŞTIRDI”

Gökhan Ertok, Tuncay Sonel’le kurduğu ilişkinin Mehmet Aca üzerinden başladığını anlattı. Ertok, Sonel’den gelen sosyal medya hesaplarını tespit etme ve kapattırma taleplerini hangi sıfatla yerine getirdiğinin sorulması üzerine doğrudan Aca’yı işaret etti.

Tanık ifadesinde şu iddiayı dile getirdi: “Beni Tuncay Sonel ile tanıştıran Mehmet Aca’dır. Kendisi, ‘Valinin bütün işlerini yapın’ demişti. Sonuçta ben de onun iş yerinde çalışıyordum. Tuncay Sonel’in isteklerini bu sebeple yerine getirdim.”

Bu anlatıma göre Mehmet Aca, Tuncay Sonel ile ACA Bilişim çalışanları arasında bağlantı kuran ve valilikten gelen taleplerin yerine getirilmesini isteyen konumdaydı.

SIM KART İÇİN “BİLGİM VAR, GEREKENİ YAP” DEDİ

Gökhan Ertok, Gülistan Doku’nun yedek SIM kartının Ankara’ya gönderileceğini önce Şükrü Eroğlu’ndan, ardından Tuncay Sonel’den öğrendiğini söyledi. Ertok’un beyanına göre Sonel, kendisine SIM kartı incelemesini ve genç kadının bulunmasına yardımcı olacak bilgilere ulaşmasını istedi.

Bu görüşmenin hemen ardından patronu Mehmet Aca’yı aradığını anlatan Ertok, Sonel’in söylediklerini kendisine aktardığını ifade etti. Ertok, Aca’nın cevabını şu sözlerle anlattı: “Mehmet Aca’ya telefonda söyledim. O da bana, ‘Bilgim var, sen gerekeni yap’ dedi.”

Bu beyan, Mehmet Aca’nın yedek SIM kart henüz Ertok tarafından incelenmeden önce süreçten haberdar olduğu ve çalışana işlem yapması için onay verdiği şüphesini gündeme getirdi.

SIM KART ACA BİLİŞİM OFİSİNE GÖTÜRÜLDÜ

Gökhan Ertok, otobüsle Ankara’ya gönderilen Gülistan Doku’ya ait yedek SIM kartı AŞTİ’den teslim aldığını belirtti. Kartı daha sonra, Mehmet Aca’nın sahibi olduğu ACA Bilişimin Ankara Etimesgut’taki home ofisine götürdüğünü söyledi.

Ertok, yedek SIM kartı ilk olarak annesine ait eski bir Samsung telefona taktığını; Gülistan Doku’nun WhatsApp ve Instagram hesaplarına bu kart üzerinden eriştiğini kabul etti.

Tanık, işlemler sırasında şirketin bilgisayarlarını da kullanmış olabileceğini belirterek, “Gülistan Doku’nun hesaplarına Mehmet Aca’nın sahibi olduğu iş yerindeki bilgisayarlardan da girmiş olabilirim” dedi.

Bu beyanla birlikte Doku’nun dijital hesaplarına erişimde ACA Bilişimin teknik altyapısının kullanılıp kullanılmadığı soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

GÜLİSTAN DOKU’NUN HESABI ŞİRKET PANELİNE EKLENDİ

Ertok, Gülistan Doku’nun Instagram hesabını ACA Bilişimde kullanılan “SMM Panel” isimli sisteme eklediğini de söyledi. Söz konusu panelin, sosyal medya hesaplarına takipçi ve beğeni yüklemek, giriş-çıkış hareketlerini takip etmek ve hesaplarla ilgili bildirim almak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Ertok, Gülistan Doku’nun Instagram hesabını bu panele eklediği için hesaptaki giriş ve çıkış işlemlerinin şirket bilgisayarına veya kendi e-posta adresine bildirim olarak gelebileceğini anlattı.

Tanığın bu beyanı, kayıp bir kişiye ait sosyal medya hesabının hangi hukuki yetkiye dayanılarak özel bir şirketin sistemine eklendiği sorusunu gündeme getirdi.

ŞİRKET, HESAPLARI KAPATABİLİYORDU

Gökhan Ertok, ACA Bilişimde sosyal medya hesaplarına yalnızca takipçi veya beğeni yüklenmediğini, kullanıcı hesaplarının toplu şikâyet yoluyla kapattırılabildiğini de ifade etti.

Şirketteki panel sistemleri aracılığıyla bir Instagram hesabına 10 milyona kadar takipçi veya beğeni yönlendirilebildiğini belirten Ertok, bot hesaplarla çok sayıda şikâyet oluşturularak hedef hesapların işlevsiz hâle getirilebildiğini söyledi.

Ertok, Tuncay Sonel’i eleştiren “Kerbela62” isimli sosyal medya hesabını 50-60 kişiye aynı anda şikâyet ettirerek kapattığını söyledi. Tanığa göre işlerin büyük bölümü Mehmet Aca’nın çevresinden geliyordu. Çalışanlar kendi başlarına müşteri bulmuyor, Aca tarafından yönlendirilen işlemleri gerçekleştiriyordu.

ÜÇ KİŞİLİK İLERİ DÜZEY BİLİŞİM EKİBİ

Ertok, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde ACA Bilişimde kendisiyle birlikte Sefa Karasu ve Emre Ezertaş isimli iki kişinin daha çalıştığını anlattı. Üç çalışanın da yazılım ve bilişim alanında ileri düzey bilgi sahibi olduğunu belirten Ertok, Mehmet Aca’nın ofise sık gelmediğini, işleri çoğunlukla uzaktan yönlendirdiğini ifade etti.

Tanık, Aca’yı yaklaşık bir yıllık çalışma döneminde ofiste yalnızca 3-4 kez gördüğünü söyledi. Yapılan işlere ilişkin ödemelerin genellikle şirket hesabına gönderildiğini, Aca’nın da çalışanların ücretlerini bu hesaptan ödediğini anlattı.

PARA DA ALDILAR MI?

Ertok’un ifadesinde, Tuncay Sonel’in talepleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen sosyal medya çalışmalarına karşılık para transferleri yapıldığı da yer aldı. Ertok, önce bu işlemler nedeniyle maddi menfaat elde etmediğini söyledi. Ancak MASAK kayıtlarındaki toplam 10 bin liralık transfer hatırlatılınca parayı aldığını ve diğer şirket çalışanlarına dağıttığını kabul etti.

Tanık, başka bir işlem sonrasında gönderilen 20 bin liranın ise Tuncay Sonel’in talebini yerine getirmesinin karşılığı olduğunu söyledi. Ertok’un, “Tuncay Sonel’in benden isteğini yerine getirdiğim için bana para gönderdi” şeklindeki beyanı, bu ödemelerin ACA Bilişim bünyesinde yürütülen işlerle ilişkili olup olmadığı sorusunu doğurdu.

“SIM KART OLAYINI KİM ANLATTI, BİLMİYORUM”

Gökhan Ertok, Mehmet Aca’nın Gülistan Doku’ya ait yedek SIM kartın inceleneceğinden haberdar olduğunu savundu ancak bu bilgiyi Aca’ya kimin verdiğini bilmediğini söyledi.

Ertok, “Mehmet Aca’ya bu SIM kart olayını kim, ne zaman ve ne şekilde anlatmış, detayını bilmiyorum” dedi. Bu anlatım, Aca’nın Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu veya başka kişilerle önceden doğrudan irtibat kurup kurmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Dosyada Mehmet Aca’nın Tuncay Sonel’le mali hareketlerinin bulunduğuna ilişkin ayrı soruşturma tespitlerinin de incelendiği belirtildi.

HASTANE KAYITLARIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Tanık Gökhan Ertok’a, Mehmet Aca’nın sağlık kuruluşlarına hastane bilgi yönetim sistemi hizmeti sunan başka şirketleri veya bu sistemleri bilen çalışanları bulunup bulunmadığı da soruldu. Ertok, Aca’nın hastanelere HBYS hizmeti veren bir şirketinin olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Tunceli Devlet Hastanesindeki bazı kayıtların silinmesiyle ilgisinin bulunmadığını savunan Ertok, kendisine veya çalıştığı şirkete bu yönde bir talep iletilmediğini savundu.

Dosyadaki tanık anlatımına göre Mehmet Aca, Gökhan Ertok’u Tuncay Sonel’le tanıştırdı; çalışanlarına Sonel’den gelen işleri yerine getirmeleri yönünde talimat verdi ve Gülistan Doku’nun yedek SIM kartının inceleneceğini önceden biliyordu.

Yine ifadelere göre Mehmet Aca, Ertok’un SIM kart işlemleri için kendisine bilgi vermesi üzerine “Gerekeni yap” dedi; işlemlerin gerçekleştirildiği ACA Bilişimin sahibi ve yöneticisiydi; sosyal medya hesaplarına müdahale edilebilen teknik altyapıyı ve çalışanları bünyesinde bulunduruyordu.

Mehmet Aca’nın doğrudan hangi işlemlere katıldığı, hangi talimatları verdiği ve Gülistan Doku’nun dijital verilerine yapılan müdahalelerden ne ölçüde haberdar olduğu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.

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Son Dakika Gülistan Doku Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! 'Bilgim var, sen gerekeni yap' - Son Dakika

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