Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste

Kuracağı yeni siyasi oluşum öncesinde CHP grubuna son kez hitap eden Özgür Özel'in veda konuşması, milletvekilleri tarafından yoğun ilgi gördü. Salonda boş yer kalmazken, toplantıya katılan isimlerin Özel'in liderliğinde kurulacak olan "Yeni Parti" saflarına katılacağı belirtildi.
Özel, veda konuşmasında milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını resmen ilan eden Özel, "Açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi.
Özel konuşmasında kendisine destek veren isimleri sayarak şu ifadeleri kullandı:
"Kimse şundan şüphe etmesin. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz, hepimiz. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. 'Ben onlarla değilim demeyenler' bizimle birliktedir. Selam olsun Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Antalya’ya. Yolları kapadılar, yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolumuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar."
Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığı bilgilere göre, Özel'in veda konuşmasını salonda takip eden ve yeni partiye geçiş yapacak olan 82 milletvekilinin isimleri şu şekilde sıralandı:
1.Mahmut Tanal
2.Yunus Emre
3.Hasan Öztürk
4.Umut Akdoğan
5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
6.Aliye Coşar
7.Murat Bakan
8.Sezgin Tanrıkulu
9.Seyit Torun
10.Suat Özçağdaş
11.Gökçe Gökçen
12.Yüksel Taşkın
13.Bülent Tezcan
14.Gizem Özcan
15.Ayça Taşkent
16.Uğur Bayraktutan
17.Süleyman Bülbül
18.Özgür Karabat
19.Talih Özcan
20.Elvan Işık Gezmiş
21.Deniz Yücel
22.Murat Çam
23.Şeref Arpacı
24.Sibel Suiçmez
25.Ümit Özlale
26.Asu Kaya
27.Burhanettin Bulut
28.Karahan Pala
29.Eylem Ertuğrul
30.İbrahim Arslan
31.Tahsin Ocaklı
32.Özgür Ceylan
33.Özgür Erdem İncesu
34.Gökan Zeybek
35.İsmail Atakan Ünver
36.Ayhan Barut
37.Hikmet Yalım Alıcı
38.Aylin Yaman
39.Veli Ağbaba
40.Ensar Aytekin
41.Ulaş Karasu
42.Melih Meriç
43.Seda Kaya Ösen
44.Aliye Timisi Ersever
45.Süreyya Öneş Derici
46.Mustafa Erdem
47.Orhan Sümer
48.İsmet Güneşhan
49.Cavit Arı
50.Ali Gökçek
51.Bekir Başevirgen
52.Fahri Özkan
53.Talat Dinçer
54.Mehmet Tahtasız
55.Servet Mullaoğlu
56.Namık Tan
57.Ali Mahir Başarır
58.Gökhan Tünaydın
59.Murat Emir
60.Özgür Özel
61.Mühip Kanko
62.Serkan Sarı
63.İzzet Akbulut
64.Yaşar Tüzün
65.Deniz Yavuzyılmaz
66.Turan Taşkın Özer
67.Tekin Bingöl
68.Aşkın Genç
69.Harun Özgür yıldızlı
70.Metin İlhan
71.Aykut Kaya
72.Ednan Arslan
73.Evrim Karakoz
74.Salih Uzun
75.Cemal Enginyurt
76.Gamze Taşçıer
77.Evrim Rızvanoğlu
78.Mustafa Sarıgül
79.Zeynel Emre
80.Nail Çiler
81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu
82. Türkan Elçi
Son Dakika › Gündem › Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste - Son Dakika
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