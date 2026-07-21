Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber - Son Dakika
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Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
21.07.2026 14:25
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Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Eser ve Berfu Yenenler, sevenlerini üzen acı bir haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir süredir gözlerden uzak kalan ünlü çift, zorlu geçen ve komplikasyonlarla mücadele ettikleri 12 haftalık hamilelik sürecinin sonlandığını açıkladı. Yanlış haberlerin önüne geçmek amacıyla şeffaf bir açıklama yapan Berfu Yenenler, yaşadıkları kayıp nedeniyle takipçilerinden destek ve taziye mesajları aldı.

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, sosyal medya hesaplarından sevenlerini yasa boğan ortak bir açıklama yaptı. Bir süredir gözlerden uzak kalan ve sessizliğini koruyan ünlü çift, 12 haftalık hamilelik sürecinin komplikasyonlar nedeniyle sonlandığını duyurdu.

Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

"YANLIŞ HABERLERİN ÖNE GEÇMEK İÇİN AÇIKLIYORUZ"

Sosyal medyayı aktif kullanan ve hayatlarını şeffaflıkla takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, hakkındaki iddialara ve haberlere açıklık getirmek adına bir mesaj yayınladı. Süreci bizzat kendilerinin aktarmak istediğini belirten Yenenler, yaşadıkları zorlu dönemi şu sözlerle dile getirdi: "Herkese merhabalar. Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu."

Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

MİSS TURKEY'DEN NİKAH MASASINA

1995 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Berfu Yenenler, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Adını ilk kez 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyuran Yenenler, aynı yıl Miss International yarışmasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 2017 yılında komedyen ve sunucu Eser Yenenler ile aşk yaşamaya başlayan tescilli güzel, 2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Sosyal medyada ürettikleri eğlenceli dijital içeriklerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan çiftin Kuzey ve Mete adında iki erkek çocuğu bulunuyor.

Berfu Yenenler, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • serdar tastan serdar tastan:
    Niye bu kadar kendinizi önemli hissediyorsunuz bilmiyorum. Hamileliği son bulan belki yüz binlerce kişiden sadece birisin. Gerçekten takipçileri tarafından o kadar merak ediliyor mu enteresan... Neyse 10 1 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    Bizene binlerce annenin habereini yapın daha iyi 9 0 Yanıtla
  • Birol Ay Birol Ay:
    Eser doğuranacakmış deseniz haber değeri olur ???? 2 0 Yanıtla
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