Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler - Son Dakika
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Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler

Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
21.07.2026 13:17
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının yavaş ilerlediğini düşünen Galatasaray taraftarları, sosyal medya platformu X'te #TRANSFERLERNEREDE etiketiyle kampanya başlattı. Kısa sürede gündem olan etikette sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime transferlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Yeni sezon öncesinde kadronun önemli isimlerle güçlendirilmesini bekleyen Galatasaray taraftarları, sosyal medya platformu X'te #TRANSFERLERNEREDE etiketi altında binlerce paylaşım yaptı. Etikette, transfer çalışmalarının hızlandırılması ve beklenen yıldız isimlerin bir an önce açıklanması yönünde çağrılar öne çıktı.

YÖNETİME TEPKİLER ARTTI

Paylaşımlarda özellikle Başkan Dursun Özbek ve yönetimin transfer sürecindeki sessizliği eleştirilirken, taraftarlar yeni sezon hazırlıkları başlamış olmasına rağmen kadroya beklenen takviyelerin yapılmamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Etiket kısa sürede X'in gündem başlıkları arasında yer aldı.

TRANSFER BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarını sürdürürken, taraftarlar özellikle orta saha, hücum ve savunmaya yapılacak yeni takviyelerin bir an önce resmiyet kazanmasını bekliyor. Kulüpten transferlere ilişkin resmi açıklamalar geldikçe gözler yapılacak imzalara çevrilmiş durumda.

İşte #TRANSFERLERNEREDE etiketi altında yapılan yorumlardan bazıları;

- Galatasaray taraftarının aklıyla dalga geçiyorsunuz

- Galatasaray taraftarlarını transfer süreciyle alakalı bilgilendirmeyen, SORU BİLE ALDIRMAYAN, futbol aklı nerede?

- Sosyal medyaya harcadığınız eforu, Galatasaray için harcayın

- Galatasaray yönetimi transferi gizli saklı yapıyor sanıyorduk… Meğer hiç yapmıyormuş.

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Son Dakika Galatasaray Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mesut mesut:
    Malum yerden kalan miras parasının taksidi gelmemiştir. Maçlarda oynammıyorki kupon yapılsın 1 2 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Para mı var? 0 1 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu Mehmet İsmailoğlu:
    nasılsa seçim yapıldı 2 yıl garanti deniliyor arka arka 4 yıl şanpiyon olundu rahat deniliyor zaman var deniliyor amma lig başlasın ne Okan kalır ne yönetim 3 maç sonu tepkiler başlar ilk yarı sonunda istifalar başlar 0 0 Yanıtla
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