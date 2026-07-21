Tijen Mergen\'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı

Boğaziçi Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Rotary Üyesi Tijen Mergen, törendeki muhafazakar aile profillerini hedef alan paylaşımıyla büyük tepki çekti.

TARTIŞMALI MEZUNİYET PAYLAŞIMI

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenine katılan Tijen Mergen, sosyal medya hesabından tören alanındaki ailelerin giyim kuşamlarını hedef alan ifadeler paylaştı. Üniversitedeki profil değişiminden rahatsızlığını dile getiren Mergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar... Türkiye’nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye’deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim."

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Mergen'in ailelerin dini tercihleri ve giyim stilleri üzerinden yaptığı bu yorum, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Akademik başarı ve mezuniyet coşkusunun yaşandığı bir günde insanların yaşam tarzı üzerinden hedef alınmasını sert bir dille eleştiren vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Gönderinin altına binlerce kınama mesajı atılırken, yapılan yorumlarda öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu: