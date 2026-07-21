Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz - Son Dakika
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Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

21.07.2026 14:36
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CHP'ye veda eden Özgür Özel grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz gömlek çıkarmıyoruz, biz millet için ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Korkanlar, çekinenler varsınlar geride kalsınlar. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." diyerek yeni dönemi başlattı.

İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan ve ardından milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında kürsüye veda etmek için çıktı. Milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını resmen ilan eden Özel, "Açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi.

"VAKTİ GELMİŞ BİR VEDANIN HÜZNÜ"

CHP'de istinaf kararı sonrası yaşanan yönetim düğümünün ardından yollarını ayırma kararı alan Özgür Özel, TBMM'de son kez CHP grup kürsüsünden seslendi. Yaşadıkları süreci "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendiren Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla... Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinde, ailelerimizin akşam sohbetlerinde bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz."

Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

"GÖMLEK ÇIKARMIYORUZ, ATEŞTEN GÖMLEK GİYİYORUZ"

Özgür Özel, siyasetteki yeni yol haritalarını ve kararlılıklarını tarif ederken siyasi tarihteki tartışmalara atıfta bulunarak, hareketlerinin felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz."

Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

"TBMM'DE ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ"

Beraberindeki milletvekilleriyle birlikte kuracakları yeni siyasi oluşumla yollarına devam edeceklerini duyuran Özel, Meclis aritmetiğindeki yeni dengeye de işaret etti. 

Özel, yeni kuracakları partinin milletvekili sayısındaki ağırlığıyla açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi konumuna yükseleceğini belirterek, "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin anamuhalefet partisi oluyoruz. CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın gününü sayıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

ÖNCE ANA MUHALEFET, SONRA İKTİDAR

Yeni partinin nihai rotasını ise şu iddialı sözlerle çizen Özel, "CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın gününü sayıyoruz." dedi.

Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    helal Olsun Adama. Adam gibi Adam cikti. chp yi yeniden birinci parti yapti. bakti olmuyor baska turlu yiktilar adami. kimse de sorgulamiyor s400 let lozanlar papalar irak petrol cezasi Faiz emekli maasi. bunlari soran yok. takim tutar gibi devam edin 47 18 Yanıtla
    nameless nameless nameless nameless:
    Türk milletini öksüz bırakmadı helal olsun korkmadı yılmadı 5 1
  • Aydın Terlioğlu Aydın Terlioğlu:
    Hayirli ugurlu olsun allah utandirmasin zaten başkada bir yol birakmadilar 32 13 Yanıtla
    Aslan Aslan :
    utanmanız kalmadı zaten 12 17
  • Hatice COŞKUN Hatice COŞKUN:
    NASIL BİR ALGIDIR BU YA! Diğer partiyi kimin seçtikleriyle kurdunuz? 16 22 Yanıtla
    Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    mahkeme kararıyla :) 6 5
  • Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    diğer parti ak Parti'nin yancisi 28 6 Yanıtla
  • Mehmet Sirin Mehmet Sirin:
    İstedikleri kadar ugrassinlar amaçlarına bu hükümet bir şekilde ulaşır ama öğle ama böyle.bosuna ugrasmayin . 4 17 Yanıtla
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