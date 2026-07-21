Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

CHP'ye veda niteliği taşıyan sözlerle konuşmasına başlayan Özel, "Her son bir başlangıçtır. Bugün bu kürsüden çok önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum. Kasım 2023'ten bu yana hep beraber yaşadıklarımızın siyasi tarihte çok önemli bir yer tutacağından hiçbirimizin şüphesi yok." dedi.,

"HER ŞEY BİTTİĞİNDE UNUTKAN OLMAYACAĞIZ"

Bugünleri unutmayacağını ifade eden Özel, "Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarınızdan, bugüne kadarki duruşlarımızdan birileri gelir geçer, unutulur, yapanın yaptığı yanına kâr kalır diye kimse düşünmesin. Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak, sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak, dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak bizzat anacağız. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak!" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ GENEL BAŞKANI SEÇİMLE DEĞİŞTİRDİK"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yarıştık, kazandık, tarihte ilk kez mevcut genel başkanı bir yarış sonu seçimle değiştirdik. İşte biz değişmeyen aktörleri millete dayatan, düzenin tekellerine ilk çomağı birlikte soktuk. O gün partide genel başkan değişti, yöneticiler değişti. Ama esas o gün partide ve ülkede, bir yönetim anlayışı değişti. O gün 'tıpış tıpış oy verecekler', 'benim dediğimi yapacaklar', 'CHP'liler zaten, başka nereye gidecekler' diyen bir anlayış yerine; sokağı dinleyen, il başkanını dinleyen bir anlayış partide yönetime geldi. O gün partide genel başkan değişti, yöneticiler değişti. Ama esas o gün partide ve ülkede, bir yönetim anlayışı değişti. O gün 'tıpış tıpış oy verecekler', 'benim dediğimi yapacaklar', 'CHP'liler zaten, başka nereye gidecekler' diyen bir ankayış yerine; sokağı dinleyen, il başkanını dinleyen bir anlayış partide yönetime geldi."

"Partinin adı değişir, partinin logosu değişir, gün gelir devran değişir, ayrı düşenler birleşir ama bizi bölemezler. Biz bir bütünüz, bu bütünü asla bozamazlar. Çünkü bu bütün, 103 yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan, düşünmeyen bir bütündür. Belediye başkanlarımıza art arda operasyonlar başladı. Partinin adaysızlaştırılma, kurumsuzlaştırılma ve lidersizleştirilme sürecinin düğmesine Recep Tayyip Erdoğan tarafından basıldı. Arkadaşlarımıza yapılan kumpaslara karşı 'Bağımsız yargıya güvenimiz tamdır. Yargı süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz, arkadaşlarımızın aklanması lazım, partimizin bunlardan arınması lazım' diyecek genel başkan; iki emekli öğretmenin evladı, 10 yaşından beri yatılı okulda arkadaş satmamış Özgür Özel olamazdı. Olmadı, olmayacak!"

"CHP'LİYİM DİYEBİLENE SÖYLÜYORUM..."

Kurultayı kaybedip hazmedemeyenler ile yerel seçimleri kaybedip hazmedemeyenlerin, büyük kurguyu yapıp içinde bir memur çocuğuna, bir parasız yatılı öğrenciye, arkasında lobilerin olmadığı, arkasında çıkar gruplarının olmadığı, geçmişinde bağlantıları, geleceğe yönelik taahhütleri olmayan birine yarının iktidarını verecek miyiz yoksa derin devletin kirli hesabına uyacak bir işbirliği mi yapacağız sorusuna cevaptır bizim yürüyüşümüz.

Kadının iradesine karar veren erkekler. Yetki nereden, butlandan. Butlan yetkisi nereden, Saray'dan. Kadının seçtiğine karşı, Saray'ın seçtirdikleri karar verecek.

CHP'liyim diyebilene söylüyorum; ister yarıştığımız kongrenin delegesiyle, ister son kongrenin delegeleriyle, ister 2 milyon üyemizin her birisiyle sandığı koyalım ortaya, karar versinler genel başkana. Yüzde 90'ın altında oyu güvensizlik sayarım, partinin önünü açarım. Hodri meydan, var msın!

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ İÇİN GERİ SAYIM

Siyaset sahnesinde yeni bir yol haritası çizen Özgür Özel'in kuracağı partinin detayları netleşmeye başladı. Özel'in eski çalışma arkadaşlarıyla gerçekleştireceği yoğun istişare trafiğinin ardından, "Yeni Parti" adını taşıyacak siyasi oluşumun kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na sunacağı iddia ediliyor.

Özgür Özel, haftanın geri kalan günlerinde yeni parti hazırlıkları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Kulislerden yansıyan bilgilere göre Özel, ilk etapta kendi genel başkanlığı döneminde görev yapan il başkanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

KRİTİK TOPLANTILAR SÜRECEK

İl başkanlarıyla yapılacak görüşmelerin ardından istişare süreci, partinin eski üst düzey yöneticileriyle devam edecek. Özgür Özel'in, yine kendi genel başkanlık döneminde görev almış Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle de kritik toplantılar gerçekleştirmesi ve yeni dönemin stratejilerini belirlemesi bekleniyor.

"YENİ PARTİ" 27 TEMMUZ'DA RESMİYET KAZANIYOR

Yürütülecek bu temasların ardından yeni siyasi oluşumun resmiyet kazanması için resmi adımlar atılacak. İddialara göre Özgür Özel, liderliğini üstleneceği partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na teslim edecek. Siyaset sahnesine katılmaya hazırlanan partinin adının "Yeni Parti" olacağı belirtilirken, Kurucular Kurulu listesinin ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı ifade ediliyor.