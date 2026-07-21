İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul - Son Dakika
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İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

İşte YKS\'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
21.07.2026 15:06
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ÖSYM’nin yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasıyla birlikte sınavın şampiyonları da netleşti. Toplam 11 öğrencinin birincilik paylaştığı maratonda, çıkardığı 3 birinciyle Kabataş Erkek Lisesi en çok birinci çıkaran okul olarak zirveye oturdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni 2 birinci çıkaran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi takip etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaklaşık 2,5 milyon adayın heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını duyurdu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında toplam 11 öğrenci birincilik elde ederken; Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi elde ettikleri derecelerle sınava damga vurdu.

DERECEYE GİREN OKULLAR VE YKS’NİN ŞAMPİYONLARI

ÖSYM verilerine göre YKS birincilerinin okullarında Kabataş Erkek Lisesi (3 birinci) ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (2 birinci) öne çıkan kurumlar oldu.

TYT Birincileri 

TYT oturumunda birinciliği 5 farklı okuldan öğrenciler paylaştı:

  • İlker Uyanıker – YTÜ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi
  • Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi
  • Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi
  • Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi

AYT Birincileri (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)

  • Sayısal: Şerif Efe Dartar (Kabataş Erkek Lisesi – Hem TYT hem AYT Sayısal Birincisi)
  • Sözel: Enes Coşkun (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi)
  • Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar (Kabataş Erkek Lisesi)
  • YDT Birincileri (5 Farklı Dil)
  • Almanca: Eylül Uyar (Kabataş Erkek Lisesi)
  • Arapça: Ammar Mahmud (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi)
  • Fransızca: Sena İlhan (Açık Öğretim Lisesi)
  • İngilizce: Doğa Erdemir (Kadıköy Anadolu Lisesi)
  • Rusça: Ela Demirel (Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi)

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN UYARILAR

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, dereceye giren öğrencileri, ailelerini ve tüm eğitim camiasını tebrik etti. Adayların sonuçları kurumsal web sitesi ([https://ykssonuc.osym.gov.tr/](https://ykssonuc.osym.gov.tr/)) üzerinden öğrenebileceklerini hatırlatan Ersoy, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik. 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylarımızın ilgi alanları ile yeteneklerini dikkate alarak kılavuzdaki detayları dikkatle incelemelerini tavsiye ediyorum."

KADIN ADAYLARIN KATILIM ORANI ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI

ÖSYM'nin paylaştığı istatistiklere göre sınava katılım oranlarında kadın adayların üstünlüğü dikkat çekti:

  • TYT: Başvuran 2.425.627 adayın 2.255.076'sı sınava girdi. Katılım oranı kadınlarda %94,21, erkeklerde %91,48 oldu.
  • AYT: Başvuran 1.627.970 adayın 1.473.113'ü sınava girdi. Katılım oranı kadınlarda %92,33, erkeklerde %88,09 olarak gerçekleşti.
  • YDT: Başvuran 203.640 adayın 143.270'i sınava katıldı. Katılım oranı kadınlarda %74,99, erkeklerde %63,81 seviyesinde kaldı.

Toplamda 3 oturumda 680 sorunun yöneltildiği YKS'nin AYT oturumundaki 11 alt testin 8'inde erkek adayların, 3'ünde ise kadın adayların net ortalamasının daha yüksek olduğu bildirildi. Geleceklerini şekillendirecek olan adaylar için maraton şimdi tercih süreciyle devam edecek.

İmam Hatip Liseleri, Güncel, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Soylu Murat Soylu:
    imam hatipten 1. çıkmaz. var bu işte bi gariplik 0 1 Yanıtla
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