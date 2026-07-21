Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaklaşık 2,5 milyon adayın heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını duyurdu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında toplam 11 öğrenci birincilik elde ederken; Kabataş Erkek Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi elde ettikleri derecelerle sınava damga vurdu.
ÖSYM verilerine göre YKS birincilerinin okullarında Kabataş Erkek Lisesi (3 birinci) ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (2 birinci) öne çıkan kurumlar oldu.
TYT oturumunda birinciliği 5 farklı okuldan öğrenciler paylaştı:
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, dereceye giren öğrencileri, ailelerini ve tüm eğitim camiasını tebrik etti. Adayların sonuçları kurumsal web sitesi ([https://ykssonuc.osym.gov.tr/](https://ykssonuc.osym.gov.tr/)) üzerinden öğrenebileceklerini hatırlatan Ersoy, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik. 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylarımızın ilgi alanları ile yeteneklerini dikkate alarak kılavuzdaki detayları dikkatle incelemelerini tavsiye ediyorum."
ÖSYM'nin paylaştığı istatistiklere göre sınava katılım oranlarında kadın adayların üstünlüğü dikkat çekti:
Toplamda 3 oturumda 680 sorunun yöneltildiği YKS'nin AYT oturumundaki 11 alt testin 8'inde erkek adayların, 3'ünde ise kadın adayların net ortalamasının daha yüksek olduğu bildirildi. Geleceklerini şekillendirecek olan adaylar için maraton şimdi tercih süreciyle devam edecek.
Son Dakika › Güncel › İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul - Son Dakika
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