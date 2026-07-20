Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

Kuluncak\'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi
20.07.2026 17:54
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Malatya'nın Kuluncak ilçesi, bu yıl ilk kez düzenlenen Kültür Festivali ile binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturdu. Gün boyu süren etkinliklerde birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, protokol üyeleri ilçeye kazandırılan yatırımları ve geleceğe yönelik projeleri değerlendirdi. Halk ozanları ve sanatçıların sahne aldığı festival, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Kuluncak Kültür Festivali, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kuluncak Belediyesi ile Malatya İli Kuluncak İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAKULDER) iş birliğinde organize edilen festivalde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, sanatçılar ve halk ozanlarının sahne aldığı etkinlikler gece geç saatlere kadar sürdü.

KATILIM YOĞUN OLDU 

İlçe meydanında gerçekleştirilen festivale AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, Bursa Yıldırım Belediye Başkan Vekili Ali Bozkurt, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

TÜFENKCİ: KULUNCAK HER ALANDA GELİŞİYOR 

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kuluncak'ın son yıllarda önemli yatırımlarla büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

İlçenin geçmişini de bugününü de yakından bildiklerini belirten Tüfenkci, hükümet konağından belediye hizmet binasına, içme suyu projelerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti.

"KULUNCAK BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise konuşmasında Kuluncak'ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlçenin yaşam kalitesi, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle örnek bir merkez haline geleceğini belirten Fendoğlu, "İleride Kuluncak'ın bir cazibe merkezi olduğunu duyarsanız hiç şaşırmayın. Adı altın harflerle anılacak" dedi.

Konut ve içme suyu yatırımlarında önemli mesafe kat edildiğini kaydeden Fendoğlu, özellikle su altyapısında Kuluncak'ın birçok ilçeye örnek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Temiz havası, doğal su kaynakları ve verimli topraklarıyla ilçenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Fendoğlu, Kuluncak'ın gelecekte yalnızca madencilikle değil, turizm alanında da adından söz ettireceğini söyledi.

Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

SAMİ ER: HİZMETLER İLÇELERDE DE ARALIKSIZ SÜRÜYOR 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yatırımların sadece şehir merkezinde değil ilçelerde de kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kuluncak'ın her noktasını yakından bildiğini ifade eden Er, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği döneminde de ilçeye hizmet ettiklerini anımsatarak bugün de aynı anlayışla yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

BOZKURT'TAN ZENGİBAR GÜREŞLERİ DAVETİ 

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yıkılhan Şenliği'ni hatırlatarak yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla birlik ve beraberlik içinde güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Bozkurt, Darende'nin köklü organizasyonlarından biri olan 73. Zengibar Karakucak Güreşleri'nin 28-29-30 Ağustos tarihlerinde düzenleneceğini belirterek tüm vatandaşları festivale davet etti.

Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

BAŞKAN CENGİZ: BU FESTİVAL BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SEMBOLÜ 

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilçe adına tarihi bir gün yaşandığını belirterek festivale katılan herkese teşekkür etti.

Festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını vurgulayan Cengiz, "Birinci Kuluncak Kültür Festivali; birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, kültürel mirasımızın ve ortak geleceğimize olan inancımızın en güzel ifadesidir" dedi.

Şehirlerin yalnızca yollar ve binalarla değil, kültürü, sanatı ve gelenekleriyle de güçlendiğini belirten Cengiz, bu nedenle sosyal ve kültürel yatırımlara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana en önemli hedeflerinden birinin Kuluncak'ın adını daha geniş kitlelere duyurmak olduğunu söyleyen Cengiz, ilçenin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini tüm Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

MAKULDER BAŞKANI ÇALIŞKAN: İLK FESTİVALİN GURURUNU YAŞIYORUZ 

MAKULDER Başkanı Osman Çalışkan da ilçede ilk kez bu kapsamda bir kültür festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin gerçekleşmesine katkı sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Kuluncak Belediyesi, Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma ve tüm paydaşlara teşekkür eden Çalışkan, organizasyonun hayata geçirilmesinde Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz'in büyük emek verdiğini belirtti.

Çalışkan, "Bu ilk festivali düzenlemek bizler için büyük bir gurur ve heyecan. İnşallah Rabbim daha nicelerini gerçekleştirmeyi nasip eder" ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR TÜRKÜLER VE HALAYLARLA COŞTU 

Festival kapsamında sanatçılar Özlem Büyük, Ahmet Satılmış ve Gergerli Hasan sahne aldı. Halk ozanları Necip Gökenç ile Zeki Şahin de seslendirdikleri türkülerle etkinliğe renk kattı.

Sunuculuğunu Ali Biricik'in üstlendiği program, vatandaşların halaylar eşliğinde eğlenmesiyle gece geç saatlere kadar devam etti.

Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Festivalin sonunda yeniden sahneye çıkan Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilk yılında yakalanan ilgi ve katılımın kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

"Bu daha başlangıç. İlkini gerçekleştirdik, bundan sonra festivalimizi geleneksel hale getireceğiz. İnşallah gelecek yıllarda da aynı coşku ve birliktelikle devam edecek" diyen Cengiz, katılımın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Mevcut festival alanının gelecek yıl yetersiz kalacağını gördüklerini belirten Cengiz, etkinliğin canlı yayınlar sayesinde Türkiye'nin birçok noktasından takip edildiğini ve çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını sözlerine ekledi.

Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi
Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi
Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi
Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi
Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi
Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi

Mehmet Celal Fendoğlu, Bülent Tüfenkci, Alican Bozkurt, Erhan Cengiz, Festival, Kuluncak, Sami Er, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Malatya Kuluncak'ta ilk kültür festivali coşkuyla gerçekleştirildi - Son Dakika

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