Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te gerçekleştirdiği programın ardından vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada bir vatandaş, "Başkanım size de sıra gelecek mi?" diye seslendi. Söz konusu sorunun, son dönemdeki tutuklama tartışmalarına yönelik olduğu değerlendirildi.

"DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ KARDEŞİM"

Vatandaşın sorusunu gülümseyerek karşılayan Özgür Özel ise kısa bir yanıt verdi. Özel, "Demirden korkan trene binmez kardeşim" ifadelerini kullandı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kayda alındı.

BUGÜN SON GRUP TOPLANTISINA KATILACAK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Bu durum, başvurudan sonuç alamazsa, yeni parti kuracağını bildiren Özel'in kısa sürede harekete geçeceği anlamına da geliyor. Öte yandan, Özel'in bugün son grup toplantısına katılacağı da belirtiliyor.

PAZARTESİ BAKANLIĞA SUNACAK

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini, 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, Kurucular Kurulu’nun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi.

YENİ YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

Özgür Özel bu hafta, grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in İlk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra, yine genel başkanlık dönemindeki Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.

80 MİLLETVEKİLİ İDDİASI

Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekili ile kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi, parlamentoda da dengeleri değişecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. CHP örgütünden Özel'e destek veren isimlerin de yeni partiye geçmesi bekleniyor.

AK PARTİLİ USTA'DAN DOKUNULMAZLIK İDDİASINA YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, TBMM'nin yasama yılı sona ermeden gündemdeki düzenlemeleri tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Kamuoyunda gündeme gelen ve aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı yönündeki tartışmalara da değinen Usta, şu aşamada TBMM gündeminde milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını ifade etti.