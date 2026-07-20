Tekirdağ'da Çekirge Kontrolleri Artırıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çekirge Kontrolleri Artırıldı

Tekirdağ\'da Çekirge Kontrolleri Artırıldı
20.07.2026 11:45
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Tekirdağ'da çekirge popülasyonu için kontroller artırıldı, şu an için istihbarat yok.

Tekirdağ'da sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntülerinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha kontrollerini yoğunlaştırırken, 2026 yılı içerisinde çekirge istilası veya yüksek popülasyona bağlı zarara ilişkin herhangi bir ihbar ya da tespit bulunmadığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, çekirgelerin yumurta bırakma alanı olabilecek bölgelerde sürvey ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, bu yıl il genelinde çekirge istilası ya da yüksek popülasyondan kaynaklı zarara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet alınmadığını belirtti. Ekipler, çekirge çıkışlarının görülebileceği alanlarda düzenli kontroller gerçekleştirirken, yumurtadan çıkan çekirgelerin gelişme döneminde toplu halde bulunduğu süreçte mücadele çalışmaları yapılacak.

Yapılan incelemelerde çekirge çıkış alanlarının yumurta bırakma alanı olduğunun tespit edilmesi halinde ise, alanın mülkiyet durumuna bakılmaksızın gerekli mücadele çalışmalarının Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında planlanarak uygulandığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tekirdağ, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Çekirge Kontrolleri Artırıldı - Son Dakika

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