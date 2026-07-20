Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Feira de Santana kentindeki bir sitenin spor salonunda kaydedilen görüntüler büyük tartışma yarattı.
Koşu bandında egzersiz yapan bir kadın, cep telefonunu kayıt alacak şekilde bıraktı. Daha sonra görüntüleri izleyen kadın, arkasında duran bir erkeğin kendini tatmin ettiğini fark etti.
Kayıtlarda, kadının egzersizine devam ettiği sırada erkeğin arkasında beklediği ve müstehcen davranışlarda bulunduğu görülüyor.
Yerel basında yer alan bilgilere göre olayla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Kadının resmi şikâyette bulunması halinde Brezilya Sivil Polisi'nin görüntüleri inceleyerek olayın tüm yönleriyle soruşturması bekleniyor.
Son Dakika › Brezilya › Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?