ABD ile İran savaşının yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı gerilimi ve küresel piyasalarda motorin sıkıntısı, araç depolarını yangın yerine döndürdü. Motorine, bugünden geçerli 1 TL 12 kuruş daha zam yapıldı. Benzine de yeni bir zam yapılacağı belirtildi.
Sektör kaynakları, küresel piyasalarda fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda birkaç güne kadar benzine 1 TL dolayında zam gelebileceğine işaret etti.
Kaynaklar, motorinin metrik ton fiyatının yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, "1200 doları aştı. Bu da motorine yeni zamları tetikleyebilir" dedi.
İstanbul Avrupa
Motorin: 74.22
Benzin: 65.69
İstanbul Anadolu
Motorin: 74.1
Benzin: 65.54
Ankara
Motorin: 75.34
Benzin: 66.64
İzmir
Motorin: 75.62
Benzin: 66.93
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta zam baskısı: Benzin 1 TL artabilir - Son Dakika
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