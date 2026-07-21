Akaryakıta zam baskısı: Benzin 1 TL artabilir - Son Dakika
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Akaryakıta zam baskısı: Benzin 1 TL artabilir

Akaryakıta zam baskısı: Benzin 1 TL artabilir
21.07.2026 10:40  Güncelleme: 10:44
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Motorine yapılan 1 TL 12 kuruşluk zammın ardından, küresel piyasalardaki yükseliş nedeniyle birkaç güne kadar benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtildi.

ABD ile İran savaşının yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı gerilimi ve küresel piyasalarda motorin sıkıntısı, araç depolarını yangın yerine döndürdü. Motorine, bugünden geçerli 1 TL 12 kuruş daha zam yapıldı. Benzine de yeni bir zam yapılacağı belirtildi.

BENZİNE DE ZAM YOLDA

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda birkaç güne kadar benzine 1 TL dolayında zam gelebileceğine işaret etti.

MOTORİNE YENİ ZAM KAPIDA

Kaynaklar, motorinin metrik ton fiyatının yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, "1200 doları aştı. Bu da motorine yeni zamları tetikleyebilir" dedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Motorin: 74.22

Benzin: 65.69

İstanbul Anadolu

Motorin: 74.1

Benzin: 65.54

Ankara

Motorin: 75.34

Benzin: 66.64

İzmir

Motorin: 75.62

Benzin: 66.93 

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta zam baskısı: Benzin 1 TL artabilir - Son Dakika

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