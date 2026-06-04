Kılıçdaroğlu\'ndan "tedbirli ihraç" hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar siyaset kulislerinin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Parti yönetiminde değişikliğe giderek yeni A Takımı'nı açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, CHP kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP içerisinde bazı milletvekilleri hakkında disiplin süreci başlatılabileceğini öne sürdü. Övür'ün yazısında yer verdiği kulis bilgileri, parti içindeki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da büyüyebileceği yorumlarına neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTASI MERAK EDİLİYOR

Mahkeme kararı sonrasında yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada parti teşkilatlarını ve genel merkez yönetimini yeniden yapılandırmaya odaklandığı belirtiliyor.

Siyasi kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki ayrışmayı derinleştirmeden kontrol altına almaya çalışacağı değerlendirmeleri yapılırken, bazı isimler hakkında disiplin mekanizmasının işletilip işletilmeyeceği de tartışılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun süreci aceleye getirmeden ilerletmeyi tercih edeceği iddia ediliyor. Ancak parti disiplinini sağlamak amacıyla belirli isimler hakkında "tedbirli ihraç" dahil çeşitli yöntemlerin masada olduğu konuşuluyor.

DİSİPLİN SÜRECİNDE İLK ADIM MYK'DAN GEÇECEK

CHP tüzüğüne göre bir milletvekili ya da parti yöneticisi hakkında disiplin sürecinin başlatılabilmesi için öncelikle Merkez Yönetim Kurulu'nun sevk kararı alması gerekiyor. Ardından dosyanın ilgili disiplin kurullarına gönderilmesi ve süreç sonunda Parti Meclisi'nin de devreye girmesi söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kulislerde asıl kritik aşamanın MYK'nın alacağı kararlar olduğu belirtiliyor.

KULİSLERDE 5 İSİM KONUŞULUYOR

CHP Genel Merkezi çevrelerinde son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de disipline sevk edilmesi muhtemel isimler. Kulislerde adı geçen milletvekilleri arasında CHP'nin önemli isimlerinden Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat bulunuyor.

Söz konusu isimlerin son dönemde Özgür Özel'e yakın pozisyon aldıkları ve parti içindeki mevcut yönetim anlayışını savunan açıklamalarıyla öne çıktıkları biliniyor.

CHP'DE KRİZ HENÜZ SONA ERMEDİ

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de iki farklı siyasi çizginin karşı karşıya geldiği yönündeki değerlendirmeler devam ediyor. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde şekillenen yeni yönetim anlayışı bulunurken, diğer tarafta Özgür Özel ve ona yakın isimlerin oluşturduğu siyasi hattın etkisini sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu durumun parti içerisindeki güç mücadelesini daha görünür hale getirdiği yorumları yapılırken, olası disiplin süreçlerinin CHP'deki dengeleri yeniden şekillendirebileceği belirtiliyor.

TEDBİRLİ İHRAÇ İDDİASI GÜNDEM YARATTI

"Tedbirli ihraç" iddiası siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Böyle bir adımın atılması halinde CHP'deki iç tartışmaların yeni bir boyut kazanabileceği değerlendiriliyor. Ancak şu ana kadar CHP yönetiminden veya Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden disiplin süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Parti kaynakları da iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.

Önümüzdeki günlerde CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nin atacağı adımların, partideki yeni dönemin yönünü belirlemesi bekleniyor. Özellikle adı kulislerde geçen isimler hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı, Ankara siyasetinin en çok takip edilen başlıklarından biri haline gelmiş durumda.