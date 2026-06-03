Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü - Son Dakika
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Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü

03.06.2026 15:32
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Rio de Janeiro'da logar kapağının dönüp açılması sonucu metrelerce derinliğe düşen kadın, şüphelilerin kapağı çalmaya çalıştığı belirlendi. Skandalın ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, pazar sabahı işine gitmek üzere yola çıkan 31 yaşındaki bir kadın, kaldırımda yürüdüğü esnada basmış olduğu logar kapağının dönmesi sonucu metrelerce derinlikteki kanalizasyon çukuruna düştü. Kan donduran o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayın arkasından tam bir "kamu güvenliği skandalı" çıktı. Yapılan incelemelerde, kazadan sadece saatler önce iki şüphelinin ağır metal kapağı çalmaya çalıştığı, yerinden oynattıktan sonra ise öylece bırakıp kaçtığı belirlendi.

Olay, Rio de Janeiro’nun Maracanã bölgesindeki Rua Oto de Alencar caddesinde, bir okulun hemen önünde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, ismi açıklanmayan talihsiz kadının bir motosikletten inerek kaldırımda yürümeye başladığı görülüyor. Elindeki cep telefonuna bakarak ilerleyen kadın, önündeki logar kapağının gevşek olduğundan tamamen habersiz bir şekilde adımsayor.

Tam kapağın üzerine bastığı sırada, metal blok aniden dikey konuma gelerek dönüyor ve genç kadın bir anda yer yarılmışçasına yerin altına gömülüyor. Kadını az önce bırakan motosiklet sürücüsü, arkasını döndüğünde dehşet verici manzarayı fark ederek hemen yardıma koşuyor. Çevredekilerin de müdahalesiyle çukurdan çıkarılan yaralı kadın, acil servis ekipleri tarafından Andaraí Federal Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, talihsiz kadının vücudunda orta derecede yaralanmalar ve ezikler meydana geldiği, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu korkunç kazanın hemen ardından güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük inceleyen yerel emniyet güçleri, skandalın perde arkasını araladı. Kazadan bir gün önce, sabaha karşı saat 02.00 sularında aynı bölgeye gelen iki erkeğin, logar kapağını yerinden sökmek için dakikalarca uğraştığı görüldü. Yetkililer, şüphelilerin kapağı hurda olarak satmak amacıyla çalmaya çalıştıklarını değerlendiriyor.

Kayıtlarda, ağır metal kapağı yerinden oynatmayı başaran hırsızların, henüz bilinmeyen bir nedenle kapağı tamamen götürmedikleri, ancak yerine de düzgünce oturtmadıkları tespit edildi. Şüphelilerden birinin ayağıyla kapağı kapatmaya çalıştığı fakat kilitleme mekanizmasını bozduğu için kapağın adeta bir "tuzak" gibi kaldırımda kaldığı anlaşıldı. Öte yandan yerel basın, aynı gece bölgedeki bir gazete bayisinin de soyulduğunu ve sigaraların çalındığını bildirdi. Ancak bu iki olayı gerçekleştiren şüphelilerin aynı kişiler olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Olayın ardından sosyal medyada ve Brezilya basınında yükselen büyük tepkiler üzerine Tijuca Alt Belediyesi (Subprefeitura da Tijuca) jet hızıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tijuca Alt Belediyesi olarak, muhtemelen bir hırsızlık girişimi nedeniyle yerinden oynamış olan iki adet logar kapağını tespit etmiş bulunmaktayız. Ekiplerimiz ivedilikle olay yerine sevk edilmiştir. Hasar gören ve tehlike arz eden ekipmanlar tamamen yenileriyle değiştirilmiş; caddenin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla bakım yönetimi tarafından kilit sistemleri sağlamlaştırılmıştır."

Brezilya genelinde son yıllarda artış gösteren metal ve kablo hırsızlıkları, bu tarz ölümcül kazaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle büyük şehirlerdeki bu tür açık rögarların veya düzgün kapatılmamış altyapı sistemlerinin halk sağlığı için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek yerel yönetimlerin denetimleri artırması gerektiğinin altını çiziyor.

Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü

Brezilya, Rio, Son Dakika

Son Dakika Brezilya Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü - Son Dakika

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