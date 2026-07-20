İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 37 Şüpheli Gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlenen, liderliğini yurt dışında bulunan bir şüphelinin yaptığı organize silahlı suç örgütü mercek altına alındı.

YENİ DELİLLERLE DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyaller incelendi. Yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalar tespit edilmesi üzerine 19 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti.

Polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek elde edilen yeni deliller, HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer bulgular doğrultusunda bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

KAMU GÖREVLİLERİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda, suç örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyona ilişkin soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.