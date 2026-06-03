14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

03.06.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 62 yaşındaki A.K., 14 yaşındaki E.H.'ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı, çocuğun direnmesi üzerine silahla başından vurduğu iddiasıyla tutuklandı. Ağır yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Burdur'da  62 yaşındaki bir kişinin, 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu, çocuğun direnmesi üzerine ise silahla vurduğu iddia edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 8 Mayıs günü Burdur merkez Şeker Plajı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. (62), ile E.H. (14) isimli erkek çocuk arabada beraberken A.K., E.H'ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. E.H.'nin karşı çıkması üzerine A.K., E.H.'yi silahla başından vurdu. A.K. daha sonra başından silahla yaralanan E.H.'yi Burdur Devlet Hastanesi'ne getirerek olayın intihar olduğunu iddia etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın yaşandığı aracı detaylı incelemeye aldı. Gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuk ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 ay süren tedavi sonrası gözlerini açan çocuğun polis ekiplerine verdiği ifadede, A.K'nin kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını, karşı koyması üzerine ise silahla vurduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.K'yi tekrar gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.K. "Çocuğa karşı cinsel istismar ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin yakınları gazetecilere müdahalede bulunarak görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Çocuk, Yaşam, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Beyoğlu’nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Küçükçekmece’de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur’an-ı Kerim okudu İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Türkiye’de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 21,8’e çıktı Türkiye'de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 21,8'e çıktı

14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:14
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası
CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:36
Uçak indi Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’da
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da
13:28
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:18
Trabzonspor’dan Onana bombası
Trabzonspor'dan Onana bombası
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 15:02:41. #7.12#
SON DAKİKA: 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.